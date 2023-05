Así como a muchos, una joven descubrió que novio le era infiel, pero en lugar de ir a casa a llorar y lamentarse por lo desgraciada de su vida, ella tomó un camino distinto: el de la venganza, por lo que maquinó un desquite tan épico como inolvidable ¿Qué hizo? Lleno la casa del tramposo con langostinos muertos, por lo que de inmediato se hizo viral ganándose gran apoyo en su comunidad.

Carrie Anne Burke (@carrieanneburk6), nuestra protagonista del Reino Unido, lo cuenta de esta breve, pero contundente forma: “cuando te engañe, pon gambas en los postes de sus cortinas”, y lo que vemos es a la muchacha colocando estos mariscos con un olor terrible en el interior de las barras.

Ella sonríe, sabe que su venganza le arruinará el día y un poco más a quien hasta hace poco era la persona a quien amaba.

Mira aquí el video viral

Fascinadas con la venganza de Carrie Anne

El video viral en TikTok acumula poco más de 1.6 millones de vistas, con miles de personas, especialmente mujeres, fascinadas con la ‘maldad’ de Carrie Anne: “esto es malo y me encanta”, “creo que esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo”, “le quité la parte de atrás a la TV de mi ex y le puse palitos de cangrejo”, “cepillé el inodoro con su cepillo de dientes y su esponja vegetal alrededor del fondo del inodoro, tenía fobia a los gérmenes”, “una vez tiré un poco del aceite que viene con el ajo picado en todos su zapatos”.

Los langostinos no fueron su única venganza

Pero, en un video de actualización, la tiktoker confesó que esto no fue lo único que hizo para desquitarse del hombre infiel, de hecho, parece que los langostinos muertos fueron lo más ‘suave’.

“Deseo algo mejor que eso... vacié todo el jabón en su baño solo para orinar dentro de las botellas, también puse un relajante muscular en su desodorante roll-on y forramos la parte interior de sus bóxers”, pero no solo eso, pues cortó las suelas de los calcetines, además de pensar en orinar dentro de la tetera del sujeto, idea que descartó por el bien de su hijo.

Pero, contrario a lo que pensó, reveló que los langostinos muertos fue lo más efectivo enojando tanto al infiel como a su familia: “su madre estuvo fregando su habitación durante meses”, añadiendo que el tipo es un “hijito de mamá”.

Le confesó todo al infiel

Sin embargo, ella nos cuenta que tuvo un arrebato de honestidad y le confesó a su ex lo que hizo: “el tiró las barras de las cortinas y ese fue el final, desafortunadamente... gracias a todos por ver mis vibraciones negativas y mi locura ese día”, sentenció.