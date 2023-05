Un día cualquier, Alex Traynor se dio cuenta que su abuelita Doris Brown es la mujer más divertida que ha conocido en su vida, por lo que no tuvo mejor idea que grabar las ocurrencias de la mujer de 106 años y compartirlo en TikTok, donde la alocada anciana se ha ganado el corazón de millones siendo la nueva estrella viral de esta plataforma.

Hace 10 años, Alex grabó una película en la universidad y su abuela se robó el show, pero una década después, la mujer de East Haddam, Connecticut, Estados Unidos, ha encontrado un nuevo lugar donde mostrar toda su pasta para el humor.

El nieto de 33 años, comediante y editor de videos de profesión subió un video a TIkTok el pasado 22 de abril donde contó cuál es su secreto para su longevidad, alcanzando más de 5.2 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

“Durante toda mi vida, hemos asumido que mi abuela iba a morir el próximo año, todos los años durante toda mi vida; y aquí está con 106 años”, mientras que Doris agrega: “no puedo escuchar, no puedo ver. La mitad del tiempo no sé de qué estoy hablando”.

Su edad no es impedimento para reír

Y es que su avanzada edad no es un impedimento para sentirse útil, pues aún le prepara el desayuno a su nieto, sube las escaleras con normalidad, pero su secreto no es el cliché de “vida sana”, pues Alex asegura que bebe alcohol y solía fumar un paquete de cigarrillos al día.

Doris estuvo cerca de la muerte a los 48 años: “tuvo un ataque al corazón tan masivo que le leyeron los santos óleos ¿y adivinen qué? Ella sobrevivió a todos en esa habitación”, contó a Hearst CT.

La abuelita cuenta que se separó durante la Segunda Guerra Mundial: “fue una locura. Cuando eres joven, eres joven ¿Qué haces entonces? Vas de fiesta”,

El humor de Doris

Cuando el nieto de 33 años le preguntó si le gustaba hacer videos, ella no dudó en responder: “no realmente”, lo que provocó la risa de ambos. Lo cierto es que comparten videos desde 2020 donde no pocos han explotado en TikTok.

“Sigo haciendo estos videos porque pensaba: ‘bueno, me arrepentiré si no hago más’, incluso a los 103, yo estaba como ¿bueno, no tendré esta oportunidad el próximo año’, y ella todavía está aquí”, dijo a Hearst CT.

Cuando le preguntó a Doris cómo quiere ser recordaba, ella no vaciló: “como una buena persona, pero no quiero recibir honores. Sé amable y bueno con la gente. Si eres malo y podrido, te odian”, sentenció.