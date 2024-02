Los miembros del equipo de Bomberos y Rescate de Anaheim (California) realizaron un acto heroico el pasado martes 6 de febrero al rescatar a una mujer embarazada que cayó en el interior de un drenaje pluvial. Pese a que la joven tenía las altas posibilidades de perder la vida debido a su estado actual, los efectivos policiales no dudaron en arriesgarse, una vez más, para mantenerla a salvo. En esta nota de Mag, te explicaré los detalles sobre este video viral registrado en Estados Unidos.

Según información del Departamento de Policía de la mencionada ciudad, habían recibido una llamada de una persona desconocida que reportó sobre la situación de peligro que se encontraba dicha chica en estado de gestación. Ante la alerta, no dudaron en movilizarse para tratar de salvarla.

Se conoce que esta mujer, que no se reveló su identidad, se situaba en el mencionado espacio porque no contaba con una vivienda; sin embargo, no tomó las precauciones ante la tormenta que ocurrió en el estado de California y fue víctima de las intensas lluvias que llenaron este desagüe pluvial que desemboca en el río Santa Ana.

De acuerdo al sargento de policía, Jon McClintock, explicó que el rescate fue totalmente exitoso, pues la mujer no presentó daños graves en su cuerpo y fue trasladada a un lugar seguro.

“Ella tenía algunos efectos personales allí. Probablemente frecuentaba ese lugar, obviamente debido al clima extremo. Ese podría haber sido un lugar donde buscó refugio”, estimó el sargento.

McClintock puntualizó que estos lugares no son adecuados para aquellas personas que desean pasar la noche, pues están expuestos a cualquier tipo de peligro. En ese sentido, enfatizó que existen zonas de emergencia que serán capaces de ayudar a los más necesitados de este país.

