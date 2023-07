La semana pasada, Emma Tetewsky dio un tremendo susto a su familia cuando la mujer de Massachusetts (Estados Unidos) se perdió en las profundidades del Parque Estatal Borderland. Pasaron varios días desde que fue declarada como ‘desaparecida’, pero por esos azares del destino, un grupo de excursionistas la encontró atrapada y sin poder escapar del lodo.

La mujer de 31 años fue encontrada el lunes 3 de julio por excursionistas quienes no dudaron en marcar al 911, relatando que en su camino escucharon los gritos desesperados de la mujer clamando por ayuda. Cuando se acercaron al lugar, se toparon con una zona parecida a un pantano.

Emma fue reportada como desaparecida el pasado 26 de junio y, como mínimo, estuvo atrapada en dicho lugar alrededor de 3 días, según detalló el Departamento de Policía de Stoughton.

Mira aquí el video viral

Ante dicha situación, su hermano Jordan Tetwsky escribió esto en Facebook: “mi hermana de 31 años no vino a casa anoche. Si alguien la ve caminando, ya sea en las calles o en los senderos del parque Sharon/Stoughton ¡es probable que esté cantando! Ella vive en Stoughton con la gente... no es peligrosa, pero es probable que esté deambulando, no llevó su celular con ella. Se hace llamar Emma, Freidel Emmett, pero es posible que no responda si se le habla y siga caminando”.

Rescatada con lesiones graves

Los excursionistas se vieron a la imposibilidad de acercarse a la mujer a pie, por lo que cuando llegaron al lugar los agentes del orden utilizaron vehículos todo terreno para aproximarse y luego regresarla a tierra.

Al ser liberada del lodo, Emma presentó heridas graves por lo que fue imperioso trasladarla al hospital, pero su pronóstico es más que alentador.

Tras salvarle la vida a la mujer, Donna McNamara, jefa de la policía local, felicitó en un comunicado el rápido accionar de sus oficiales quienes evitaron una potencial tragedia, además de agradecer a la comunidad por su apoyo.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.