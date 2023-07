Un día cualquiera, Anthony González se dio cuenta de que podría hacer un gran negocio si limpiaba los tachos de basura en su barrio, por lo que sus vecinos no dudaron en apodarlo cariñosamente como el “chico de la basura” y su historia de superación a sus cortos 13 años no tardó nada para hacerse viral.

Nuestro joven protagonista vive en Houston, Texas (Estados Unidos) y para llevar su emprendimiento a un siguiente nivel con mayor clientela abrió una página en Facebook: “primero pensé que realmente no sería tan difícil limpiar los botes de basura. Eso cambió ni bien vi el primero”, recuerda Anthony a FOX26.

El adolescente nos cuenta que cobra 10 dólares por tacho de basura, tomándose un tiempo promedio de 30 a 40 minutos ¿Por qué tanto? Pues asegura ser un perfeccionista: “me lo tomo muy en serio. Tengo que limpiarlo a fondo”, dice.

“El chico de la basura”

De hecho, el nombre de su negocio es “The Garbage Kid”, el cual también colocó en su página de Facebook y durante las últimas semanas ha limpiado más de 50 tachos, tras lo cual publica fotos en redes sociales.

Pero, no todas sus experiencias han sido satisfactorias: “uno de los botes de basura que hice olía a mi perro cuando regresa del exterior. Definitivamente, no es un buen olor”, recordó entre risas.

Ejemplo para su comunidad

Y no solo eso, pues los vecinos y clientes que toman sus servicios, incluso, le dan propinas: “para mí, su trabajo me recuerda a mí mismo, pero no llegué a ese extremo. Se está esforzando más y está trabajando duro. El mayor respeto que puedo dar, se lo soy a este niño. Ni siquiera los adultos lo harían”, dijo Chris Moreno a FOX26.

HISTORIAS | El muchacho de 13 años asegura ser 'perfeccionista' en su trabajo. (Foto: The Garbage Kid/Facebook)

Quiere apoyar a los más necesitados

¿En qué está usando las ganancias? Pues el pequeño de 13 años nos cuenta que el dinero que recauda lo quiere invertir para ayudar a los niños necesitados: “ese es mi objetivo principal, para ayudar a los niños necesitados, para ayudar a los niños en Houston”.

Pero, Anthony no se queda allí, pues espera que su negocio se extienda a otros rubros, como el lavado de autos.

El chico que es fanático del cuadro de béisbol los Astros de Houston, confiesa que su jugador favorito es José Altuve, a quien le gustaría hacerle una limpieza a precio módico: “por supuesto que lo haré. Mejor, creo que lo haré gratis”, sentenció.

HISTORIAS | El pequeño ha sido entrevistado por más de un medio local. (Foto: The Garbage Kid/Facebook)

