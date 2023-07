El mensaje de una niña de 14 años, escrito hace 48 años, fue encontrado escondido en una botella detrás de una pared en una casa antigua en el condado de Tazewell, estado de Illinois, Estados Unidos. La carta escrita a mano fue descubierta por un carpintero que realizaba unos trabajos de remodelación y pronto se hizo viral entre los usuarios de las redes sociales.

Dakota Mohn, el carpintero, estaba restaurando la casa cuando se topó con un mensaje en el marco de una pared que decía “Nota 29/9/1975″ y flechas que apuntaban a una muesca. Allí se encontró con un compartimento que contenía una botella con una nota de dos páginas escrita por Stephanie Herron, de 14 años. Sorprendentemente, el hombre también localizó a la mujer que escribió la carta.

“Mi equipo estaba allí demoliendo la sala de estar delantera de la casa. Estaba limpiando escombros y miré hacia arriba y vi las letras en la pared que decían ‘Nota’. Metí mi teléfono celular allí y tomé una foto y lo vi en esta botella. Lo saqué y leí la nota”, dijo a Mohn a Journal Star. Él escribió en Facebook: “He encontrado muchas cosas geniales en mi carrera como carpintero, pero esta es la mejor”.

El post viral de la carta de 1975

La publicación pronto se volvió viral y llegó a la hermana de Stephanie Herron, Amanda Birkey. En su comentario, reveló: “Stephanie es mi hermana. ¡El bebé nació al día siguiente! Y yo la seguí 2 años después. Me encantaba esa casa enorme. Si pudiera mudarla a otro lugar, lo haría”.

De hecho, Stephanie Herron también comentó la publicación. Ella escribió: “Hola, escribí esta nota, es tan ordenada que la encontraron. A mis hermanas y a mí nos encantaron las cápsulas del tiempo que aparecían en las noticias previas al Bicentenario de Estados Unidos. Por cierto, mi hermana nació al día siguiente”.

Stephanie Herron es ahora Stephanie Poit. La mujer de 61 años ahora vive en Nueva York, EE. UU. con su esposo y cinco hijos. Expresando su asombro, dijo: “Estaba en shock, absolutamente en shock, cuando escuché sobre la nota. Honestamente, me olvidé por completo. La vida continúa, pasan los años. No puedo creer cuánto ha impactado esto a la gente. He recibido notas de personas que me recuerdan cuando era niño y crecía en Green Valley. Era un buen lugar para crecer”.

“Y estoy recibiendo notas de personas que no conozco, muchos de ellos maestros, que están inspirados para que sus estudiantes hagan lo mismo ahora. Oye, supongo que soy una sensación en Facebook”, agregó.