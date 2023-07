Una pareja de Brasil que llevaba 83 años casada falleció con cuatro horas de diferencia el pasado viernes 30 de junio. La Alcaldía de Paranâ, confirmó la muerte de Mamédio Alves Magalhães, de 105 años, y Ana Araújo Magalhães, de 100, cuyos funerales se llevaron a cabo hace algunos días.

Según explicaron los familiares de los fallecidos, la salud de Mamédio empeoró cuando dejó de alimentarse tras la grave pulmonía que afectó a su esposa. Tras no presentar mejoras, la adulta mayor fue enviada a casa por los médicos tras no darle esperanzas de vida.

“Hace cinco días él todavía estaba bien y ella tenía una neumonía grave, y no había mucho que hacer. A partir de ese momento, ya no quiso comer adecuadamente. Le dimos la medicina, la sostuvo en su boca. Eso es porque ella estaba internada y él la vio irse”, dijo la sobrina nieta de la pareja, que no tuvo hijos, en conversación con con Radio Itatiaia.

Una lamentable pérdida

Lamentablemente, la situación de Mamédio se complicó y horas después fue internado. Siendo las 4 de la mañana, el hombre perdió la vida.

Ana, su esposa que llevaba varios meses sin mostrar signos de pronta mejora, falleció en su vivienda a las 8 de la mañana.

Cabe agregar que, aunque se trata de una relación bastante larga, no es el matrimonio más largo jamás registrado.

El Guinness World Records reconoce a la relación de Herbert y Zelmyra Fisher como la más larga, pues duró 86 años y 290 días de casados.

Juntos vivieron la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el Movimiento por los Derechos Civiles y finalmente fueron testigos del primer presidente afroamericano en Estados Unidos, Barack Obama.

