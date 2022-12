Cursa la preparatoria en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (también conocido como CONALEP) en El Fuerte, Sinaloa (México), y a sus 16 años puede decir que con ayuda de su padre ha construido un auto usando materiales reciclados. Esta es la historia viral de Rosvel Emir Cruz Herrera.

¿Cómo surgió la idea de construir un vehículo?

El estudiante mexicano ahora utiliza el vehículo para ir a la escuela desde la comunidad de Los Ayones, que se ubica a 3 kilómetros de la institución educativa, de acuerdo a Univision. Precisamente, la citada fuente recalcó que él, en una entrevista publicada en el canal de YouTube LINK Sinaloa, reveló que la idea surgió tras ver videotutoriales en las redes sociales.

“Yo estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube. Entonces pensé que podía hacer uno, así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé. Tenía una cuatrimoto pequeña y las herramientas. Me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”, expresó el joven en el video viral.

¿Qué elementos usó el joven con su padre?

Rosvel, con ayuda de su padre, elaboraron el carro usando materiales reciclados: las partes de una cuatrimoto, de una motocicleta y de una lavadora. También utilizaron piezas de fierro que no eran importantes en su casa.

Mira aquí el video viral

“Tiene la suspensión delantera y los brazos de dirección de la cuatrimoto pequeña. La orquilla trasera también es de la cuatrimoto. El motor es de una moto y ya lo demás es de pura tubería que fuimos haciendo. El tanque del combustible es de una bomba de presión de agua, pero la entrada y la salida (para el combustible) es del taque de otra moto. Tiene freno, acelerador, clutch y palanca de velocidades, mientras que el volante es una cadena a la que le dimos forma redonda con una cubeta. El piso es la lámina de una lavadora y el asiento me lo regaló un tío”, aseveró el muchacho, según Univision.

Rosvel Emir Cruz Herrera fue claro al decir que recurrió a dos semanas de prueba antes de animarse a viajar a la escuela. Afortunadamente, hasta el momento, no ha tenido ningún problema con la policía a la hora de conducir el vehículo.

Él ha asegurado que no le presta el auto a sus amigos por desconfianza y porque tiene miedo de que se lastimen al manejarlo. También indicó que gasta 100 pesos mexicanos aproximadamente a la semana para el combustible. Es necesario mencionar que la página oficial de Facebook del colegio (Conalep El Fuerte) difundió una foto viral de la creación del menor.

“¡Qué ingenio! ¡Gran talento! Él es Rosvel Emir del grupo 312 de informática. Elaboró con apoyo de su padre su propio vehículo en el que se transporta todos los días a clases desde la comunidad de Los Ayones”, se lee en la descripción de la imagen.

Mira aquí la foto viral

