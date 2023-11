Helena, una madre conocida en las redes sociales como @mami.de_tres, se ha vuelto viral al revelar su reacción luego de que su hijo de 9 años le dijera que no quería ser gay para evitar ser señalado en la escuela.

“Mi hijo tiene la idea preconcebida de que ser gay está mal. Así de claro se los digo. Y eso no lo he aprendido en mi casa”, empezó diciendo la mujer oriunda de España.

Según su testimonio, conversaba con el pequeño cuando este confesó que no quería que le gustaran los niños: “Me argumentó que no quería porque a un chico que le gustan los chicos es gay y lo señalan y se ríen de él y al chico que le gustan las chicas no”.

La madre, sorprendida, aseguró que este tipo de pensamientos no los sacó de su casa, por lo que debió haberlo escuchado en el colegio o entre sus compañeros. Aún así, expresó su indignación por el hecho.

“Me parece increíble”

“A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI y casi en 2024 todavía se siga utilizando la sexualidad de una persona u otra para hacer mofa o hacer burla”, agregó la española.

Tras ello, Helena habló sobre la importancia de tocar este tipo de temas con los menores en casa: “Por esto, porque los niños de nueve años todavía siguen haciendo mofa de la sexualidad de los demás. Por eso hay que normalizarlo más y por eso hay que dejar de poner etiquetas”.

“Como él me ha dicho, a los que son gays los señalan, pero a los que son heterosexuales no los señalan. Hay que dejar de poner etiquetas y dejar de decir que ese es el el gordo, esa es la bajita, ese es el movido, el otro es el el antisocial, aquel es el que no habla, aquella es la movida, aquel es el gay y esa otra la lesbiana”, añadió.

La mujer finaliza su relato diciendo que “hay que dejar a cada uno ser y sentir como sea y lo que sienta y dejar ya de poner etiquetas, que estamos ya en 2023″.

El testimonio de la tiktoker se viralizó con más de 700 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones.

“Vamos hacia atrás, es increíble el poco nivel de respeto y empatía que tienen las futuras generaciones; “No lo ha oído en tu casa, pero está claro que sí lo ha oído en el cole, es que otros niños SI lo han oído en casa, que es lo triste”; “un niño a esa lo único que debería estar haciendo es jugar no hablar de eso”; “Si es que los padres no saben educar a sus hijos”, escribieron las personas.

¿Cómo hablar de identidad sexual con un niño?

Hablar de identidad sexual con niños puede abordarse de manera franca y respetuosa. En primer lugar, es crucial establecer un ambiente de confianza y apertura donde los niños se sientan cómodos expresando sus preguntas y pensamientos. Utilizar un lenguaje simple y adaptado a la edad es esencial para explicar conceptos relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual.

En segundo lugar, abordar el tema desde una perspectiva positiva y afirmativa ayuda a construir una comprensión saludable desde el principio. En lugar de centrarse en lo que podría considerarse “diferente” o “inusual”, enfatizar la idea de que cada persona es única y que la diversidad es algo natural puede contribuir a una percepción más inclusiva.

Por último, estar preparado para responder preguntas de manera honesta y directa, adaptando las respuestas al nivel de comprensión del niño. Fomentar la empatía y el respeto hacia las elecciones y experiencias de los demás refuerza valores fundamentales de aceptación y promueve un ambiente en el que los niños puedan crecer con una comprensión saludable y respetuosa de la identidad sexual.

