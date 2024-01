Comúnmente, las personas tienen el sueño de viajar a Estados Unidos con fines de turismo, negocios, estudios y otras opciones, pero conseguir ello no es tan fácil como parece, pues se debe solicitar una Visa. Desafortunadamente, existen casos de individuos que no han tenido la suerte de obtener este documento después de la entrevista realizada por un funcionario consular. En ese caso, un exoficial de Visas decidió revelar la verdadera razón de esta situación mediante un video que se volvió viral en TikTok.

Ben Arterburn es director de ventas de Argo Visa, una consultora de viajes que se encarga de asesorar a aquellos interesados en obtener este importante documento. El entonces funcionario decidió contar en un clip que solo dura 30 segundos la verdadera causa de los “rechazos” y no se trataría por las solicitudes realizadas o las entrevistas.

De acuerdo al propio hombre, una persona no consigue la tan ansiada Visa por la sencilla razón de que no transmite esa seguridad de que la usará correctamente. Es decir, no presentan las pruebas suficientes o sustentan correctamente el verdadero propósito de viajar a EEUU.

“Tienes que hacer que el funcionario sienta que usted es un solicitante de visa responsable y confianza, viajará a los Estados Unidos y luego regresará a su país”, fueron las palabras de Ben.

Hubo opiniones divididas

A pesar que la mayoría de cuentas daban razón a las palabras del exfuncionario, hubo una minoría que no concordó con ello, pues indicaron que sus rechazos estuvieron relacionados a otros factores como la edad, estado civil, entre otros, y realmente les pareció frustrante este proceso porque, en algunos casos, demoraron años para conseguir la Visa.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes durante una entrevista para obtener una Visa?

¿Por qué quieres ir a los Estados Unidos?

¿Por qué has elegido este periodo de tiempo?

¿Cuánto tiempo te quedarás en los Estados Unidos?

¿Hay un lugar para que permanezcas en los Estados Unidos? ¿Dónde?

¿Quién te acompañará en este viaje?

¿Cómo puedo estar seguro de qué volverás?

