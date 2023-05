Todos pierden la cabeza con las concursos y exhibiciones de perros, pero te estás perdiendo algo igual de lindo y muy divertido con las exposiciones de gatos, donde en una de las más recientes un minino de gran tamaño se ganó las miradas de todos por su actitud floja y desganada, lo cual le valió ser viral en TikTok teniendo a millones rendidos ante sus “encantos”.

El tierno como divertido video viene a cargo de New Vision Cat Club (@newvisioncatclub) donde el juez Larry Adkison está en medio de una importante presentación: se trata de un enorme gato Maine Coon que tiene embelesados a los presentes por imponente presencia.

De hecho, mientras lo llevaba hacia el estrado, Adkison dijo “este es un gran Maine Coon de gran trasero”, y cuando lo vieron nadie quedó inadvertido de su porte, pues llega a crecer hasta 40 pulgadas, pero, no solo eso cautivó a los presentes, sino también su actitud de “no me importa nada”, pues durante todo el tiempo que tomó su presentación, el gato estuvo echado, con las patas metidas debajo del pecho, no tenía ánimos de mostrar su pelaje, tampoco deseos de hacer movimientos extravagantes, solo que lo dejen tranquilo.

Mira aquí el video viral

De hecho, si a alguno de los asistentes les pareció que el Maine Coon era ocioso pues, créenos, le resbala en lo absoluto: “a este chico todo le importa un carajo”, dijo el juez con una sonrisa en el rostro.

Con más de 3.7 millones de vistas, miles de personas cayeron rendidas ante la actitud de nuestro peludo amigo: “yo lo quiero”, “es demasiado perfecto”, “déjenlo vagar”, “este es un gato majestuoso”, “los show y jueces de gatos son muy apasionados y divertidos”, “amo lo relajado que está”.