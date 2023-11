En julio de 2022, Karen, la madre de 63 años de Sara Wollner y Katie Riggins, falleció tras padecer cáncer de páncreas. Como mujer soltera de Albany, Nueva York, se las arreglaba para cuidar y educar a sus tres hijas, quienes hacían travesuras al igual que cualquier persona de su edad.

“La llamábamos ‘Karen la loca’ porque siempre tenía una respuesta y le encantaba reírse de ella misma”, dijo Wollner, estadounidense de 30 años, en conversación con TODAY.

“Perdimos a nuestro padre cuando éramos pequeñas, así que éramos nosotras las niñas contra el mundo”, declaró por su parte Riggins, de 33. “Cuando algo malo pasaba, Karen decía ‘riámonos de eso y sigamos’. El lema de nuestra familia era ‘Somos mujeres, escúchanos rugir’”.

Hace algunas semanas, ambas hermanas recordaron a su madre en un hilarante video “confesionario” en honor al Mes de Concientización sobre el Cáncer de Páncreas.

“Nuestra madre murió hace poco más de un año y estas son algunas de las cosas que nos gustaría confesarle, que han sucedido desde que murió”, dijo Sara, cuyo clip que acumula más de 20 millones de vistas. “Número uno, no sabíamos que teníamos que declarar sus impuestos”.

“Me rompí el pie”

“No sabía que necesitaba obtener mi propio seguro (de automóvil)... (Conduje) un automóvil sin seguro durante 7 meses y luego suspendí sus placas y las mías. Así que no podía conducir ninguno de los dos automóviles”, agregó Katie sin poder contener las risas.

Wollner agregó: “Sabemos que usted tuvo la misma matrícula durante años, así que QEPD a ‘AZK’ o cualquiera que hayan sido los números”. Riggins interrumpió con un: “Y a ti, mamá”.

“Traté de hacer una caminata benéfica contra el cáncer y no pude terminarla. Y creo que me rompí el pie”, continuó Katie. Por su parte, Sara reveló el motivo por el que no lloró en el funeral de su madre: “Es porque estaba tan embarazada que si hubiera llorado, habría vomitado”.

El video de las hermanas arrasó en TikTok. Además de superar los 3 millones de ‘me gusta’, se convirtió en una especie de “confesionario” para otros internautas.

“Mi mamá murió en abril. Gracias, necesitaba esta risa (Nota personal: presente sus impuestos el próximo año)”; “Perdí a mi mamá hace más de un año y medio y he estado muy deprimida, PERO ver este video y tu perspectiva es muy refrescante y reconfortante”; “Mi mamá falleció en julio de 2020. Necesito decirle que uno de sus acreedores la llevará a los tribunales”; “Confesión: Mi madre murió hace un año y no pude llorar en su funeral porque accidentalmente tomé las pastillas para la ansiedad de mi hermano en lugar de mis pastillas para la tiroides”, escribieron las personas.

Cómo superar la muerte de un ser querido

Para superar la muerte de un ser querido, es necesario permitirse experimentar y expresar las diversas emociones asociadas con el duelo. Este primer paso implica aceptar y abrazar el dolor, buscando apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales de la salud mental.

Honrar y recordar al ser querido fallecido juega un papel importante en el proceso de duelo. En lugar de buscar olvidar, muchas personas encuentran consuelo en celebrar la vida del difunto a través de rituales conmemorativos, creando espacios de recuerdo o participando en actividades significativas en su honor.

Mantener hábitos saludables, buscar apoyo social y permitirse momentos de descanso y reflexión son elementos clave para mitigar el impacto emocional.

Buscar ayuda profesional se presenta como una opción valiosa cuando el dolor se vuelve abrumador, proporcionando un camino hacia la curación y la reconstrucción de la vida.

