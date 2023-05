Un grupo de personas vio que un policía de carreteras era atacado violentamente por un sujeto, por lo que decidieron frenar su paso para defender al agente y ponerlo a buen recaudo. El impactante momento fue grabado por un transeúnte quien lo compartió en redes sociales haciéndose viral de inmediato y llevándose todos los aplausos por su valerosa acción.

Cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde en la entrada norte de Main Street a la autopista 5 en Santa Ana, California, Estados Unidos, Jaime Paniagua (33), un hombre lleno de rabia gritaba a los conductores, además de tratar de derribar una señal vehicular cuando un oficial se acerca a él: de acuerdo a KTLA, su intención era darle una advertencia al sujeto para luego dejarlo ir, pero todo salió mal.

De pronto, comenzó a atacar al policía: “muchas de estas situaciones terminan volviéndose peligrosas en cualquier momento”, dijo Anselmo Templado, oficial de la Patrulla de Carreteras de California a KTLA.

Mira aquí el video viral

Los tres samaritanos

El hombre tenía casi dominado al agente del orden, cuando vemos a tres personas entrar en acción; uno de ellos, Everardo Navarro, supo que su deber era ayudar al policía en apuros: “desde que vi al oficial caído, me preocupaba que el tipo agarrara el arma del oficial y le disparara. Esa era mi mayor preocupación y, posiblemente, me hiciera lo mismo. Entonces, en ese momento, no tuve otra opción”.

Anselmo detalló que es inusual ver a los civiles interviniendo para ayudar a los agentes en peligro: “es increíble que tres buenos samaritanos entraran, intervinieran y ayudaran a nuestro oficial a salir. No es muy frecuente ver algo así, son personas que graban y esperan. Quiero agradecerles por ayudar a nuestro oficial. Pudo terminar mal, pero nadie resultó gravemente herido y controlamos el tema”.

No es un héroe

Por su parte, Everardo confesó que no se siente todo menos un héroe por su acción: “todos somos seres humanos. Haría eso por cualquiera en cualquier momento”.

El oficial fue llevado al hospital para luego ser dado de alta sin graves lesiones; en tanto que Paniagua enfrenta cargos de asalto, agresión a un oficial y resistencia al arresto.