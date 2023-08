Brett Sills tiene 32 años de edad y es un feliz padre de la ciudad de Jonesboro (Arkansas, Estados Unidos). Él ha llamado la atención en varias redes sociales porque se dio a conocer que tuvo una inesperada y divertida reacción al el nacimiento de su hija. Aquí encontrarás todos los detalles.

La novia de este hombre se llama Amanda Roelofs (30). Ella estuvo de parto durante seis horas. Si bien ese momento fue de pura tensión, después pudo disfrutar de unas instantáneas que le sacaron a su pareja, quien estuvo acompañándola.

Resulta que mientras la bebé Brynlee nacía, Brett tuvo expresiones muy singulares. “Bueno, solo estaba mirando la cabeza de la bebé como si estuviera adentro, ya sabes, vi el cabello y estaba como… Y luego la cabeza salió y estaba como… No estoy realmente enojado conmigo, solo estaba viendo eso”, recordó el progenitor en diálogo con Inside Edition, de acuerdo a un video viral publicado en YouTube por la citada fuente.

Él también contó que el nacimiento de su hijo también fue “loco” por todo lo que miró. “Supongo que es algo a lo que no te puedes acostumbrar. Ya sabes, ver nacer a un bebé”, aseguró el hombre.

Mira aquí el video viral

“Me reí a carcajadas”

Sobre las fotos que inmortalizaron la reacción de Brett, Amanda dijo: “No pude verlas por un tiempo hasta que volvimos a la habitación más tarde. Me reí a carcajadas y luego me acerqué a su rostro y me estaba muriendo de risa”.

Ella consideró apropiado subirlas a su cuenta de Facebook. “Me imaginé unos cientos de ‘Me Gusta’, pero luego comenzó a explotar y todas estas personas las publicaban en todos estos grupos diferentes y yo estaba como: ‘¡Oh, Dios mío!’”, sostuvo la mujer.

Brett, en tanto, indicó que también le tomaron fotos sonriendo, pero su pareja no las publicó. A pesar de ello, se divierte por todo el impacto que ha generado. “Este definitivamente será un momento por el que la familia se reirá más adelante”, “seguro que será un abuelo bueno y genial” y “finalmente una reacción realista”, son algunos de los tantos comentarios que se encuentran en la publicación realizada en YouTube.

Video recomendado

Brooklyn estaba lista y vestida para la actuación de su escuela en Macon, Georgia (Estados Unidos). No faltaba nada para comenzar su rutina, pero el nerviosismo se hace presa de la pequeña quien solo atina a preguntar: “¿Dónde está papá?”, la instructora dice que no lo sabe, ante lo cual la niña se niega a iniciar. “Papá ¿puedes saludar?”, pregunta al público en el auditorio y solo cuando logra verlo su rostro dibuja una tierna como inocente sonrisa. Ahora estaba lista para deslumbrar a todos.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales: