Influencer confiesa que dejará redes sociales para buscar un trabajo real y revela sus razones

En tiempos recientes, diversos jóvenes se han orientado por ser influencers, pues les permite obtener grandes ingresos de una forma creativa. Es probable que una cierta cantidad no planea dejar este oficio, pero Ana Wolfermann, una mujer que reside en Nueva York, ha dejado impactados a los usuarios de TikTok al revelar que abandonará ello para centrarse en buscar un trabajo común y corriente. ¿Por qué? Descubre las razones de esta decisión en la nota de Mag.

Esta chica tiene 22 años y ha sido capaz de captar la atención de miles de cuentas en esta red social, debido a su capacidad para generar contenido. Si se revisa su cantidad de seguidores, está a nada de llegar al millón, demostrando que posee un éxito rotundo. Es más, mantuvo roce con estrellas de la actuación y realizó viajes totalmente gratuitos que fueron solventados por marcas reconocidas.

Pese a estos momentos maravillosos que vivió como influencer, no han sido capaces de estar “a la altura de sus expectativas” y estableció “dar un paso al costado” en TikTok. Es así que está elaborando cartas de presentación para puestos corporativos.

¿Por qué ha decidido dejar de ser “influencer a tiempo completo”?

Ana reveló tres razones en específico: se siente agotada de crear videos sobre ella, considera que no está aprendiendo algo nuevo que mejore su perfil profesional (es demasiado simple para ella) y que su trabajo la ha convertido en “más superficial”.

“Siento que desde que me gradué y he estado haciendo esto (ser influencer), no he hecho nada con mi cerebro. Paso todo mi tiempo hablando de mí misma, tomándome y editándome. Esa no es la vida que quiero vivir”, puntualizó.

Estas revelaciones por parte de la estadounidense fueron del agrado de sus seguidores, pues estimaron que realmente mostró su lado más humano y no se está aferrando a una acción que solo sería momentánea. Eso sí, hubo una minoría que aseguró que no podrá soportar la rutina de un trabajo corporativo y cambiará de idea en pocos meses.

