Una influencer argentina decidió sumergirse en la realidad laboral de Estados Unidos y trabajar como trabajadora del hogar durante un día completo. A través de su cuenta de TikTok, @brendacaretto compartió su experiencia y destacó la sorprendente diferencia salarial entre la nación norteamericana y su país de origen.

Mientras realizaba tareas domésticas en una casa estadounidense, Brenca señaló que en EEUU se paga alrededor de 20 dólares por hora, cifra que generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Recibida de tres carreras para estar limpiando baños en Estados Unidos”, comentó irónicamente antes de mostrar las labores realizadas, como lavar ropa, hacer las camas y limpiar espejos.

La creadora de contenido contrastó esta realidad con la precarización de los trabajadores domésticos en Argentina, donde el salario oscila entre los 1200 y 1500 pesos la hora, con un salario mínimo de 160 mil (197 dólares).

Mientras exploraba la vivienda, Brenca quedó perpleja al descubrir la sala de juegos. “No puedo creer la playroom, hay gente que vive así... tranqui”, expresó.

@brencaretto #trabajarenelexterior #empleadasdomesticas #periodismovivencial ♬ sonido original - BRENCA #EnLaPiel de una empleada doméstica en USA 🔥 En la Argentina uno de los trabajos mas precarizados y peores pagos es el de las empleadas domésticas. Cobran entre $1200/1500 la hora y el salario mínimo es de $160mil en promedio. Me pregunté si esto es igual en todo el mundo y descubrí que mientras en Arg cobran 1 dólar, en USA les pagan 20. #Datos 🚨 En América Latina y el Caribe, según datos de Cepal y OIT, se estima que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres y más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector lo hacen en condiciones de informalidad. 🚨Según datos de Cippec el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado representa el 16% del PBI. Más que la industria (13%), más que el comercio (13%). El 76% de estas tareas la realizan mujeres de manera gratuita. Son más de 96 millones de horas gratuitas que las mujeres aportan al sostenimiento y reproducción cotidiana de la vida en sociedad. 🚨En 2013 se sancionó la Ley 26.844 que creó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y equiparó las condiciones de trabajo del sector con las del resto de las personas asalariadas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo. #enlapiel

Un sueldo mínimo de 2400 dólares

Resaltó también que en Estados Unidos, con un salario promedio de 20 dólares por hora, se alcanza un ingreso mensual significativo, equivalente a 2400 dólares o 2 millones y medio de pesos argentinos. Además, compartió datos sobre el costo de vida en Detroit, ciudad donde grabó el video.

“Un departamento sale 600 dólares, 100 el servicio de agua y gas, 300 mensuales en supermercado, 300 en alquiler de auto por mes y 200 de seguro médico... 1500 dólares mensuales de gastos fijos”, agregó.

“Pensar que las mujeres hacían esto gratis y algunas lo siguen haciendo. No es tan fácil como parece, por eso dicen que no es amor, es trabajo no pago”, finalizó.

El clip se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios.

“Es mucha plata para Argentina pero allá con dos millones no es mucho capaz”; “pero en EEUU es otra la vida, la salud te sale caro”; “no dudaría en irme a trabajar allí”; “ya estoy haciendo mis papeles para irme a trabajar allá”, escribieron las personas.

¿Cuánto gana una trabajadora del hogar en Estados Unidos?

Los salarios de las trabajadoras del hogar en Estados Unidos pueden variar según la región, la experiencia y las responsabilidades. En general, el salario promedio oscila entre $15 y $25 por hora. Algunos empleadores también ofrecen beneficios como seguro médico y vacaciones pagadas.

Es importante destacar que las leyes laborales y derechos de los trabajadores varían según el estado en Estados Unidos. Además, en algunos lugares, los trabajadores domésticos pueden estar cubiertos por leyes federales que establecen estándares mínimos, mientras que en otros casos las regulaciones son más específicas a nivel estatal.

Para obtener información actualizada, lo mejor es consultar fuentes locales, sindicatos o agencias gubernamentales encargadas de asuntos laborales.

