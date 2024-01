Una joven española reveló en un video la factura que recibió en su domicilio tras su visita a un hospital en Nueva York, Estados Unidos, expresando su sorpresa ante el monto. En el clip, que ha obtenido más de 13 mil ‘me gusta’, explicó: “No sabía qué esperar, sinceramente”.

La usuaria, identificada en redes sociales como @keltsearroyo, explicó que hace dos meses tuvo que acudir al hospital, donde pasó bastante tiempo en la sala de espera. Durante la visita, le realizaron un electrocardiograma, análisis de orina y otras pruebas básicas, todas llevadas a cabo sin el uso de máquinas. Posteriormente, le recetaron algunas pastillas.

La tiktoker mencionó que, según su seguro, tiene “un copago de 250 dólares por visitar la sala de emergencias”. Sin embargo, al momento de la visita, no le solicitaron ninguna documentación. Aunque intentó entregar el papel de su seguro, le dijeron que se ocuparían de eso más adelante. Tiempo después, le enviaron la factura.

Con incredulidad, reveló el costo total de la visita y las pruebas médicas: 1,355.11 dólares. “Todo esto por un análisis de orina, un electro y responder a algunas preguntas para evaluar mi estado mental y coordinación”, comentó la joven.

Aunque le dieron hasta el 11 de enero para realizar el pago, afirmó que está en proceso de enviar la factura a su seguro. “Estoy trabajando en ello, tengo que completar el formulario con mis datos y no es sencillo debido a las preguntas que hacen. Eso es lo que me costó golpearme la cabeza mientras estaba poniendo una lavadora”, concluyó.

Su testimonio, como era de esperarse, generó una gran controversia entre los internautas, quienes acudieron a la sección de comentarios para expresar su asombro.

“Que viva la sanidad pública, que la gente que tanto la quiere privatizar se de cuenta de lo que pasaría”; “ahora mismo la sanidad en España no esta al 100% pero aún así no valoramos lo que tenemos”; “Y luego hay quien se cree que con un seguro de 50 euros no necesitan sanidad pública”; “Me parece que la gente no es consciente de la sanidad pública que tenemos y el abuso que hacemos de ella”; “luchemos por nuestra sanidad pública”, escribieron las personas.

¿Por qué es tan costoso ir al médico en EEUU?

El elevado costo de los servicios médicos en Estados Unidos se atribuye a varios factores complejos. En primer lugar, el sistema de salud estadounidense es mayormente privado, con numerosas entidades involucradas, lo que genera una fragmentación y falta de coordinación que contribuye a la falta de eficiencia y aumenta los costos administrativos. Además, la presencia de compañías de seguros y la intermediación en los pagos entre proveedores y pacientes añade capas de burocracia y costos adicionales.

Otro factor significativo es el alto costo de la tecnología médica y los medicamentos en Estados Unidos. La inversión en equipos avanzados y la investigación y desarrollo de nuevos fármacos contribuyen a los elevados costos de atención médica.

Además, la falta de un sistema de precios transparente y la negociación individualizada de tarifas entre proveedores y aseguradoras también conducen a precios inflados. Por último, la carga financiera de los servicios médicos recae en gran medida en los pacientes, ya que muchos carecen de un seguro médico adecuado o enfrentan copagos y deducibles significativos, lo que puede resultar en facturas médicas abrumadoras.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)