La controvertida decisión de una joven de prohibir la asistencia de niños a su boda ha desatado opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos la elogiaron por priorizar la tranquilidad y la formalidad de su gran día, otros la criticaron por lo que perciben como una medida insensible que excluye a las familias con niños pequeños.

Sol Carlos (@solcarlosofficial), usuaria argentina que reside en Estados Unidos, publicó un video de TikTok en donde revela los motivos por los que tomó esta radical decisión. “No quiero niños en mi boda. He ido a varias bodas en donde los niños destruyen el vestido de la novia, destruyen las decoraciones y los padres no hacen nada”, explicó.

Asimismo, señaló que cuando era una niña la solían llevar a este tipo de eventos a pesar de no querer ir. “Yo de chiquita odiaba ir a las bodas. La música era fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas. No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?”, continuó.

Por otra parte, la joven comentó la posibilidad de proporcionar una niñera o una habitación en donde los padres puedan dejar a sus hijos durante la ceremonia. “Si doy un año de anticipación, tal vez pueden conseguir a alguien a tiempo”, cerró.

El testimonio de la argentina se viralizó con más de 5 millones de reproducciones y generó comentarios de todo tipo. Aunque muchos se mostraron en contra de sus palabras, no faltaron quienes estuvieron de acuerdo con sus argumentos.

“Las bodas no son ambientes para niños, aunque muchos se enojen por ello”; “Yo no los permití y fue la mejor decisión”; “El problema no son los niños, son los padres que no les ponen un alto”; “No sólo bodas, vi varios videos de como niños arruinan los quince/fiestas de varias chicas”; “Así le hizo mi tía y ya no tengo tía”; “El día que me case me muero si mis 3 sobrinas y sobrinos de corazón no llegan a estar, yo entiendo su punto pero no podría hacer eso”; “Es totalmente respetable, yo tengo a mi hijo y honestamente va a ser el único en la mía”, escribieron las personas.

