Hay quienes creen que, tan importante como organizar una fiesta elegante y colocar la decoración adecuada, es la elección correcta de una torta de matrimonio. Esta debe aproximarse al estilo de la boda, a los gustos de los novios y superar las expectativas de los invitados. Y aunque se suele hacer lo posible para que el pastel no se estropee antes de tiempo, hay ocasiones en las que simplemente no se puede prevenir todo lo que ocurre durante el evento.

Precisamente, mientras una pareja de México contraía matrimonio, una niña fue captada comiéndose la torta a vista y paciencia de los presentes. El incidente fue registrado por un testigo, quien no dudó en compartir las imágenes mediante su cuenta de Twitter.

En el video, se ve que la menor, quien llevaba un elegante vestido rojo, se puso en puntillas para agarrar un pedazo del pastel con ayuda de un tenedor. Luego, cuando logra agarrar un poco del postre, se lo lleva a la boca para disfrutar del sabor.

Foto: @Don_Favs / Twitter

En cuestión de horas, la grabación superó las 3 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos se tomaron el hecho con humor, otros criticaron duramente a la menor calificándola de maleducada y arremetiendo en contra de los padres de esta por no enseñarle modales.

“100 pesos a que es la mamá quien graba”, “Uno de los motivos por los que en la invitación se especifica: ‘No niños’”, “La culpa no es de la nena… es de los padres por no cuidar a la bendi y no enseñarle modales”, “Le pasan un tenedor y la graban. Yo creo que un invitado adulto era el que no debería haber llegado”, “Lindos padres tiene esa niña”, “Y salen con sus tonterías de que los debes tolerar porque son niños”, “Esto no se justifica y no es gracioso, es falta de educación y respeto de los padres y por ende de esta niña”, escribieron las personas.

