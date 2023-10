Nueva York, icónica ciudad de Estados Unidos conocida como la Gran Manzana, suele ser asociada con rascacielos, luces destellantes y restaurantes de lujo; sin embargo, una joven acudió a las redes sociales para publicar un video en donde revela el lado poco conocido de esta popular urbe.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Mili Martin (@soymilimartin), quien se dedica a mostrar su experiencia viajando por el mundo, decidió hablar de Nueva York “sin romantizarla”. Por ello, enumeró las cosas negativas que encontró caminando por las calles y viviendo como si fuera una estadounidense más.

La argentina inició su relato comparando a la ciudad con París, indicando que es “mucho más sucia” que la capital francesa. “Mira que he vivido en París un montón de tiempo y es considerada como una de las ciudades más sucias, pero Nueva York es otro nivel”, señaló.

La tiktoker se encontraba acompañada de una amiga, quien también compartió su opinión. “Literal, aquí experimentas todos los olores del mundo. Olores que jamás has sentido en tu vida, aquí los vas a experimentar”, agregó.

La joven continuó su relato asegurando que “la cantidad de locos que hay es otro tema”, ya que, según su testimonio, “te van a atacar, te van a hacer pipi en los zapatos, de todo”. Cabe recalcar que, durante la grabación del clip, un sujeto se acercó a las chicas para empezarles a cantar.

Por otra parte, destacaron que la comida en Nueva York puede ser muy cara, ya que mostraron una dona que les costó 11 dólares. Asimismo, pidieron tener cuidado con las estafas de personas que toman fotos de los transeúntes y luego les cobran por ello.

Finalmente, la tiktoker reveló que el metro de Nueva York es “la cosa más horrible” ya que “es sucio, encuentras homeless por todos lados, durmiendo en los vagones”. Esto sin contar con que es inseguro usarlo de noche.

El relato de la argentina superó las 1.8 millones de reproducciones y generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos confirmaron lo dicho por la joven, otros indicaron que así como Nueva York tiene cosas malas, también tiene cosas muy buenas.

“Yo cuando fui a Nueva York vi un homeless robando una luz de emergencia en el metro”; “New York es mucho más limpio que París y la gente no huele mal”; “bueno sí, pero es Nueva York”; “Fui esta semana y la verdad no está así tan sucio como dicen ellas creo que exageran y vaya que recorrí muchos lugares”; “No todo de New York es malo, sí, hay lo que dice el video, pero también es una ciudad hermosa que vale la pena visitar”; “aún así no me quitas las ganas de ir a Nueva York”, escribieron las personas.

¿Por qué es conocida la ciudad de Nueva York?

Nueva York es popular debido a su diversidad cultural, iconos famosos, centro financiero global, gastronomía de clase mundial, vida nocturna, oportunidades de carrera, educación de calidad, transporte eficiente y una amplia gama de atracciones y actividades para visitantes y residentes por igual.

En resumen, Nueva York es popular debido a su diversidad cultural, sus atracciones, su vitalidad económica y su oferta cultural y de entretenimiento inigualable. La ciudad tiene algo que ofrecer a casi cualquier persona, lo que la convierte en un destino de renombre mundial.

