Una joven latina acudió a las redes sociales para revelar la peligrosa costumbre de algunos restaurantes de Nueva York, Estados Unidos. En un video de TikTok, la usuaria @daniela.in.nyc también habló sobre el lado poco conocido de la ciudad popularizada mundialmente como la “Gran Manzana”.

Daniela, quien se dedica a subir contenido relacionado a la urbe, dio a conocer que en medio de algunas calles pueden encontrarse unas puertas que conducen hacia un pasadizo subterráneo.

“Muchos restaurantes y tiendas tienen este tipo de puertas en la parte de afuera. Estos sótanos generalmente son bodegas. Tengan cuidado que a veces permanecen abiertas”, explicó.

Asimismo, la tiktoker reveló que en muchos puntos de Nueva York es posible encontrar pequeños espacios en donde se depositan libros y que la gente puede llevarse sin costo alguno.

Por otra parte, señaló que los tan famosos carritos de helado no son recomendables. “Sus precios son muy elevados y no tienen buen sabor”, indicó.

La joven contó que hay motos estacionadas en la calle y que se pueden alquilar por un tiempo determinado. “Puedes descargar la app y rentarla para hacer un recorrido. Después la puedes dejar en cualquier lado”, escribió.

Su relato concluyó explicando el motivo por el que hay tantos andamios en la icónica ciudad norteamericana. “Son parte del paisaje de la ciudad. Los edificios tienen una inspección de fachada cada cinco años”, agregó.

La publicación de Daniela se viralizó con más de 10 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones.

“Mi sueño es ir a New York y ver al hombre araña desplazándose por la ciudad”; “ya pero, ¿los alienigenas, las explosiones y los villanos que siempre hacen caos en New York donde están?”; “me gusta lo de los libros y las motos”; “siempre tuve dudas sobre los andamios”; “En esos carritos de helados me cobraron 20$ por dos barquillas se aprovecharon que no hablaba inglés”, escribieron las personas.

¿Por qué es conocida la ciudad de Nueva York?

Nueva York es popular debido a su diversidad cultural, iconos famosos, centro financiero global, gastronomía de clase mundial, vida nocturna, oportunidades de carrera, educación de calidad, transporte eficiente y una amplia gama de atracciones y actividades para visitantes y residentes por igual.

En resumen, Nueva York es popular debido a su diversidad cultural, sus atracciones, su vitalidad económica y su oferta cultural y de entretenimiento inigualable. La ciudad tiene algo que ofrecer a casi cualquier persona, lo que la convierte en un destino de renombre mundial.

