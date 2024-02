Un piloto de EEUU se encuentra en medio de una controversia después de realizar una broma de “gravedad cero” a dos pasajeras, según se puede ver en un video subido a Instagram que alcanzó las 45 millones de visitas. El piloto e instructor de vuelo, John Robert Nelson, suele publicar clips en donde muestra su día a día surcando los cielos. Recientemente, decidió reírse de sus dos acompañantes durante un viaje, lo que ha generado opiniones divididas entre los usuarios.

En las imágenes, se observa a dos mujeres durmiendo sin cinturones de seguridad en la parte trasera de un pequeño avión. El piloto maniobra la nave de tal manera que las pasajeras parecen levantarse de sus asientos y golpean el techo del avión con sus cabezas. Tras darse cuenta de que se trata de una broma, regresan a sus asientos entre risas.

La técnica de gravedad cero, señala el medio New York Post, se logra volando el avión en un arco parabólico, donde los pasajeros experimentan ingravidez durante unos segundos.

Aunque el piloto insistió en que el truco era “divertido” y “seguro”, algunos espectadores criticaron el no uso de cinturones de seguridad y acusaron al piloto de violar las Regulaciones Federales de Aviación. Asimismo, no faltaron quienes lo criticaron por, supuestamente, poner en riesgo a las jóvenes al impactar sus cabezas contra el techo de la nave.

Sin embargo, otros consideraron que las pasajeras estaban involucradas en la broma y que no había peligro real. El piloto defendió su acción argumentando que mantenía la seguridad en todo momento y que las mujeres estaban conscientes y participaban de la situación.

“Simplemente están flotando hacia arriba y hacia abajo, no estoy ‘estresando’ demasiado al avión”, declaró Nelson en un video de seguimiento ante las críticas.

También se refirió a la falta de cinturones de seguridad, aclarando que estos solo son necesarios durante el despegue y el aterrizaje.

Finalmente, mencionó que no violó ninguna regla y que solo realizó la broma para “crear contenido”. “La razón por la que pueden divertirse atrás es porque saben que estoy seguro al respecto. Me estoy asegurando de que tengamos suficiente altitud y que no haya tráfico a nuestro alrededor”, finalizó.

Consejos al ir en avión

Cuando viajas en avión, es importante seguir algunos consejos para hacer tu experiencia más cómoda y segura.

Primero, asegúrate de llegar al aeropuerto con suficiente antelación para completar los procedimientos de seguridad y el registro de equipaje sin prisas. Además, verifica los requisitos de equipaje de mano y líquidos para evitar problemas en el control de seguridad.

Durante el vuelo, mantente hidratado bebiendo agua regularmente y mueve tus piernas y brazos periódicamente para evitar la incomodidad causada por la falta de movimiento. También es recomendable llevar auriculares y entretenimiento a bordo para hacer más llevadero el tiempo de vuelo.

Si tienes algún requisito especial o preocupaciones médicas, no dudes en informar a la tripulación para que puedan brindarte la asistencia necesaria.

