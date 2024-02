Una mujer hondureña que llegó a Estados Unidos siendo una niña tomó una decisión que generó opiniones divididas entre los usuarios de TikTok. Utilizando su cuenta @xpandirdreams, compartió una serie de videos explicando que el sueño americano no es igual para todos, y en su caso, ha llegado a la conclusión de que no es algo que desea para ella.

Originaria de Texas, la joven, que no ha revelado su nombre, comenzó contando detalles de su caso, marcando una cuenta regresiva para cumplir con su meta de regresar a su país tras haber radicado en Norteamérica durante más de dos décadas.

En uno de sus clips, describe cómo llegó a Estados Unidos a la edad de diez años y cómo logró alcanzar sus sueños a través del estudio y el arduo trabajo. “Estudié, trabajé duro, logré mis sueños, logré todo lo que te puedas imaginar”, señaló.

Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la verdadera felicidad no radica en la acumulación de riquezas materiales, llevándola a concluir que el sueño americano simplemente no encaja con su visión de vida ya que, por ser una persona indocumentada, tuvo que ausentarse en eventos importantes y ha perdido a familiares de los no pudo despedirse.

“Por eso te digo que el sueño americano no es lo mío”, expresó. Ante ello, decidió regresar a Honduras luego de 22 años viviendo en Estados Unidos, experiencia que ha decidido compartir para ayudar a otros que podrían estar en una situación similar.

Su testimonio se hizo viral y generó críticas

Ante esta revelación, no fueron pocas las personas que criticaron a la joven. Por ello, no dudó en publicar nuevos videos respondiendo a los cuestionamientos.

“Decido irme porque encontré un significado más profundo en la vida”, explicó, señalando que si bien en Norteamérica se pueden encontrar mayores oportunidades en comparación con Latinoamérica, se trata de algo que simplemente ha dejado de ser su prioridad.

“Estoy aliviando mi paz mental, pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, darme tiempo yo”, agregó.

En otro clip, indicó que han sido cinco años de profunda reflexión para decidir regresar a Honduras , por lo que se ha fijado un plazo de 205 días para hacerlo. “Gracias a que acepté que el sueño americano no es lo mío, estoy abrazando mi autenticidad”, comentó.

A pesar de las críticas y el escepticismo de algunos, muchos usuarios le han expresado su apoyo a la mujer, compartiendo sus propias historias y admirando su valentía por seguir su corazón y enfocarse en lo que realmente es importante para ella.

“Yo también me quiero regresar extraño mis hijas allá en El Salvador”; “Lo comparto. Aquí tenemos mucho económicamente, pero aún no es mi tiempo de regresar Honduras, aunque también lo haré”; “Exacto, 31 años y ya es momento de regresar”; “Cuanta razón en estas palabras. Este país te da mucho, pero tú pierdes más”, escribieron las personas.

Cabe agregar que, tras la controversia generada por sus videos, la usuaria @xpandirdreams ha preferido cerrar su cuenta de TikTok.

¿Qué es el “sueño americano” y por qué suele ser cuestionado?

El “sueño americano”, la idea de que en Estados Unidos la gente puede salir adelante por sus propios méritos, suele ser motivo de debate. Mientras que algunos aseguran que estar en la nación norteamericana es garantía de progreso y éxito, hay quienes señalan que las cosas son muy diferentes a como la mayoría piensa.

La desigualdad económica creciente ha generado dudas sobre si el “sueño americano” sigue siendo accesible para todos, ya que la brecha entre los ricos y los pobres continúa ampliándose. Las circunstancias socioeconómicas en las que nace una persona a menudo determinan sus oportunidades futuras.

Además, el acceso desigual a la educación y la atención médica, así como las políticas restrictivas de inmigración y la discriminación sistémica, también afectan la realización del sueño americano para muchos.

