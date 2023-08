Un video publicado en las redes sociales ha captado la atención de los internautas por mostrar a un joven latino que intenta conquistar el corazón de una estadounidense; sin embargo, lo que podría haber sido un gesto romántico pronto se convirtió en causa de controversia, desencadenando opiniones divididas sobre las diferencias culturales y la percepción de las intenciones a la hora de ligar.

En las imágenes, publicadas por el usuario de TikTok @juanparomaruk7467, se observa que el muchacho de origen argentino se acerca a una chica en el Central Park de Nueva York para entablar una breve conversación. Su objetivo, queda bastante claro, era acercarse a ella para invitarla a salir.

“¿Conoces algún lugar para hacer karaoke o algo así esta noche?”, preguntó el chico. La joven, bastante educada, le dijo: “Perdón, ojalá supiera. Me acabo de mudar, no sé en realidad”.

Él volvió a preguntarle si no vivía cerca, pero ella le explicó que vive en la ciudad desde hace muy poco tiempo. “¿No conoces a nadie acá y por eso estás sola?”, le consultó, a lo que la estadounidense le contestó que conoce a muy pocas personas.

Tras el breve diálogo, Juan Pablo le pidió a la chica que le diera su número de teléfono de manera que ella pudiera hablarle sobre los lugares a visitar. La joven sugirió que mejor anotaría el de él y le escribiría.

Video de joven argentino que le pidió el número de teléfono a una estadounidense

La escena se volvió viral y generó un gran número de reacciones. Los internautas acudieron a la sección de comentarios para expresar su opinión sobre lo ocurrido: mientras que algunos indicaron que el argentino fue ingenioso a la hora de ligar, otros mencionaron que fue rechazado aunque de una forma muy sutil.

“Lo rechazó, trató de que se vaya diciéndole en el centro deben haber muchos lugares así, no le preguntó nada sobre él y no le dio su número”; “no sé, ella anotó su número es decir que puede no llamarlo”; no le dio bola, pero sutilmente”; “de visitante y dando buen partido, encara Messi”; “Messi llegando a la liga de EEUU”; “ya tiene medio partido ganado”; “qué capo”, escribieron las personas.

¿Cómo pedirle el número de teléfono a una persona?

Aunque no hay una fórmula mágica para pedirle el número de teléfono a alguien, hay varias cosas que se deben tener en cuenta al momento de ligar.

Establece una conexión previa.

Sé genuino/a en tu interés.

Utiliza un tono amable y casual.

Sé directo/a pero no insistente.

Ofrece tu número primero, si te sientes cómodo/a.

Da una razón para el intercambio.

Acepta si la persona no desea compartir su número.

