Una joven latina se enfrentó a la negación de su visa estadounidense por cuarta vez; sin embargo, asegura que no está dispuesta a darse por vencida. A pesar de los reveses continuos, se animó a compartir detalles de su caso y piensa seguir preparándose para cumplir su objetivo de obtener el documento que le permite ingresar de manera legal a la nación norteamericana.

“Comparto esto para que aprendamos a aceptar que las cosas van a pasar no cuando queremos sino cuando sea el momento perfecto, cuando sea el tiempo de Dios”, empezó diciendo la hondureña, identificada en TikTok como Indris Díaz (@indris.diazhh).

Según contó, su gran anhelo es poder viajar a los Estados Unidos y, aunque no reveló el motivo detrás de la negativa, compartió una reflexión que se viralizó en las redes: “Para mi tener la visa es un anhelo un sueño, una meta, muchos años lo he querido, y esta vez no se pudo dar”.

“Aún así, tengo mucha paz en mi corazón porque entiendo que Dios sabrá por qué no se me dio en este momento, y al igual que esto hay muchas cosas en la vida que queremos obtener algo”, agregó.

“Pero tenemos que aceptar que para todo hay un tiempo, un momento y confiar en la voluntad de Dios y saber que en algín momento se va a dar, y si no se da es por algo”, finalizó.

El relato de Indris superó el millón y medio de reproducciones y, como suele suceder, generó una gran cantidad de reacciones. Varios internautas compartieron sus propias experiencias a la hora de intentar obtener la visa a EEUU.

“Quizás estás contestando en persona algo distinto a lo que escribiste en el formulario. Un pequeño error y te la niegan”; “así decimos porque no perdemos la fé pero en el fondo hubiésemos deseado que fuera diferente. Éxitos para la próxima”; “no te la dieron por mala fé. Le caíste mal al que te recibió y por eso te la negó. Así son”; “A mi me la dieron a la tercera, a la segunda vez que intenté y negada fui a Europa y fue lo mejor que hice”, escribieron las personas.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las solicitudes de visa para Estados Unidos pueden encontrarse con la negativa debido a una variedad de razones. Entre estas se incluyen la carencia de conexiones sólidas con el país de origen, recursos económicos insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información inexacta o inconsistente, propósitos de viaje poco definidos, historial de solicitudes previas rechazadas, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y modificaciones en las políticas de inmigración.

Estos criterios son evaluados minuciosamente durante el proceso de solicitud, lo que subraya la importancia de una preparación meticulosa y precisa al buscar una visa para ingresar a Estados Unidos.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

