Dar obsequios puede poner a prueba las relaciones con parejas, amigos o familiares. Precisamente, el caso de Hailey (@haileypeters), una usuaria de TikTok que comparte contenido sobre estilo de vida, cuidado de la piel, maquillaje y moda, sirve para demostrar que, en ocasiones, un regalo de Navidad puede ponerle fin a una amistad de más de una década de duración.

La estadounidense cuenta que, cuatro años atrás, ella y dos amigas planearon durante meses un intercambio de regalos que se llevaría a cabo en diciembre.

Llegado el día de la actividad, Hailey llevó un regalo de $150, pero su mejor amiga le entregó un “cuaderno blanco sucio” con las primeras páginas arrancadas, lo que le causó decepción y mucha molestia.

“Porque te encanta escribir”, le dijo en aquel momento al entregarle el obsequio; sin embargo, Hailey asegura que, aunque le gusta leer, no tiene la costumbre de escribir.

La joven explicó que el origen de su molestia no estaba en el regalo en sí, sino en el esfuerzo y la amistad, la cual ya había estado deteriorada. Al día de hoy, ella y la persona que le entregó el presente no se hablan.

El video en el que Hailey comparte lo sucedido se viralizó, generando sorpresa y comentarios de otros usuarios que pidieron conocer más detalles del hecho.

Compartió más detalles del incidente

Así, la creadora de contenido reveló que su ex mejor amiga pasó semanas “emocionándola” por un regalo que no existía. Luego, indicó que, en aquel entonces, conversó con ella sobre cómo se sentía y por qué no volverían a ser amigas.

“Lamento que te haya lastimado. Lamento que te haya molestado”, le respondió la chica, cuyas palabras no terminaron de convencer a Hailey, quien sintió una clara falta de preocupación por el incidente.

Fue así como, tras no lograr ponerse de acuerdo, la joven tomó la decisión de alejarse por completo de ella, poniendo fin a una amistad de 14 años de duración.

Como suele suceder, el episodio generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Varios de ellos decidieron compartir experiencias similares durante intercambios de regalos.

“NECESITO saber qué tipo de excusa tonta se le ocurrió para explicar por qué te dio un cuaderno sucio”; “Eso no fue un regalo. Ese fue un mensaje”; “¿UN CUADERNO SUCIO? salvaje, habría tenido que hacer lo mismo”; “Literalmente gasté más de $300 en dos amigos, porque planeamos intercambiar regalos, SU idea, y nunca me enviaron nada, pero siempre dijeron que lo enviarían, NUNCA lo hicieron”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Pavo, panetón y chocolate caliente: ¿Cuál es el origen de la tradicional cena navideña peruana?