Una mujer británica se llevó tremenda sorpresa al recibir por error un paquete valorizado en miles de dólares. A pesar de la tentación, decidió no sacar provecho de la situación y optó por actuar con honestidad, compartiendo su historia en las redes sociales.

La joven, apodada LJ e identificada como @chaos.to.sanity en TikTok, empezó contando que todo empezó cuando, en noviembre, un repartidor llegó a su vivienda y dejó una caja en la entrada.

Ella esperaba recibir un soporte para el monitor de su computadora, pero al abrir el paquete se encontró con cientos de tarjetas de regalo de un supermercado local llamado Sainsbury’s, cada una con 30 libras esterlinas (38 dólares estadounidenses). Su asombro aumentó al darse cuenta de que el envío estaba a su nombre debido a un error en la facturación.

Sin dudarlo, LJ buscó al propietario real de la caja y, al encontrar un número en su interior, se puso en contacto con este. Ese mismo día, devolvió el envío, valorado en 13,500 libras esterlinas (17 mil dólares estadounidenses).

Su gesto de honestidad generó controversia en las redes sociales, donde los usuarios la elogiaron y le preguntaron si recibió alguna recompensa. “No me recompensó, pero yo no esperaba nada a cambio, así que no me sentí para nada decepcionada”, explicó la joven.

Por otra parte, la británica explicó que es una firme creyente del karma, por lo que siente que actuó de la mejor manera: “Si haces cosas positivas, en un futuro te llegarán cosas positivas. Si hubiese sucedido al revés y lo del paquete me hubiera pasado a mí, seguramente la persona me habría buscado para dármelo”.

La historia generó reflexiones sobre la integridad y la empatía, con algunos usuarios admitiendo que en su lugar habría preferido quedarse con las tarjetas. “Hiciste lo correcto. Te soy sincero: yo en tu lugar me habría quedado con las tarjetas”, admitió un internauta.

@chaos.to.sanity It's his lucky day!! I'd like to think if something like this happened to me, the person would locate me too.. not that I would ever buy this many preloaded Sainsbury's giftcards 😅… it did have the wrong address on it, it was my address on the parcel 🤣

¿Puedes quedarte con una gran cantidad de dinero si lo encuentras?

Si encuentras dinero, especialmente una cantidad significativa, debes consultar las leyes locales o ponerte en contacto con un abogado o con la policía. Si una ley exige que entregues el dinero que haya encontrado a las autoridades y no lo haces, podrías ser acusado de hurto o robo.

¿Qué hacer si encuentras dinero?

Debe hacer todo lo posible para averiguar a quién pertenece el dinero. Lo mejor es entregarlo a la policía. Tienen reglas especiales sobre qué hacer con el dinero que se encuentra. Además, a la persona que lo extravió se le puede ocurrir preguntar en comisaría si alguien lo ha entregado.

