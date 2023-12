Como suele suceder por estas épocas, un grupo de vecinos decidió celebrar un brindis navideño entre propietarios para compartir la alegría de la temporada; sin embargo, lo que empezó siendo pura armonía terminó convirtiéndose en un momento de confusión, luego de que la policía llegara al lugar para intervenir el evento. ¿Qué ocurrió exactamente?

Según la usuaria española @catlopper, el festejo se llevaba a cabo con total normalidad cuando, de manera repentina, unos agentes llegaron a la puerta del edificio. “Madre mía, la que tenéis aquí preparada. Nos han llamado los vecinos”, dijo el oficial, tomando por sorpresa a los residentes.

Ante la explicación de los vecinos, el policía no puso ningún impedimento explicando que ya se imaginaba lo que estaba sucediendo. “Yo seguiría”, recomendó.

Debido a lo sucedido, una de las mujeres presentes no tardó en darse cuenta de lo que había ocurrido: “Ya sabemos quién ha sido, el que no ha venido, el que ha pasado y no nos ha saludado”.

Al parecer, el brindis fue anunciado con anticipación con un cartel en donde se hacía un llamado a todos los vecinos, pero habría sido uno de estos quien, al negarse a asistir al evento, se puso en contacto con las autoridades.

Sin dudas, un incidente que no pasó a mayores y que, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

“Siempre hay una joyita en todas las comunidades, no falla nunca”; “Ojalá hubiera más comunidades así, ahora ya casi ni se habla la gente del edificio”; “me encanta la señora que le dice al policía que si quiere una copita”; “Una multa por llamar a la policía para nada”; “ya tienen tema de conversación para la próxima junta”, escribieron las personas.

¿Cómo organizar una reunión navideña?

Para planificar una reunión navideña exitosa, es crucial establecer un objetivo claro y un posible tema para la celebración. Envía invitaciones con suficiente antelación, especificando detalles como la hora y cualquier solicitud especial. Decora el espacio con luces, adornos y un árbol de Navidad para crear un ambiente festivo y acogedor.

Planifica el menú teniendo en cuenta las preferencias y restricciones alimenticias de los invitados. Asegúrate de tener opciones variadas y coordina si se trata de una cena formal, un buffet o una contribución de platos compartidos. Además, organiza actividades y entretenimiento, como juegos navideños o un intercambio de regalos, para mantener a los invitados comprometidos y animados durante la celebración.

Considera la logística del evento, asegurándote de contar con suficientes sillas y un diseño de espacio que facilite la interacción entre los asistentes. Prepara una lista de reproducción navideña para crear el ambiente adecuado y, si lo deseas, regalos o recuerdos para los invitados.

