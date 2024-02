Solo 15 segundos de imágenes bastaron para emocionar a todos en TikTok. Hoy te traigo un video viral que ha conmovido y llenado de esperanza a miles para que los perros abandonados puedan encontrar pronto un hogar. Esta es la historia de Luna, una tierna cachorra que demostró toda su emoción mientras su nueva mamá firmaba sus papeles de adopción en Florida, Estados Unidos. El clip ya cuenta con 3 millones de reproducciones y es igual de emotivo que el perro perdido que fue encontrado en un evento de adopción por sus dueños o Teddy, el perro de 17 años que encontró un nuevo hogar tras la muerte de su dueño.

Darle una nueva oportunidad a un animal es una de las cosas más gratificantes de la vida, pues no solo lo salvas de una situación que no merece, sino que te devolverá el gran gesto llenándote de amor todos los días y esta can de color blanco y negro lo empezó a hacer desde el primer segundo.

Y es que en el video publicado en TikTok por Walton County Animal Services en Florida (WCASFL) es totalmente conmovedor, pues la perrita rescatada demuestra sus emociones al enterarse que por fin había sido adoptada.

El video viral de Luna, la perra rescatada

La grabación muestra a Luna apoyada con sus dos patas delanteras sobre la silla donde su adoptante estaba firmando los papeles de rigor. Para demostrar toda su emoción, no dejaba de mover la cola con mucho entusiasmo, como si supiera perfectamente que llegó el momento de ir a su nuevo hogar para siempre.

“Luna esperando a que su nueva mamá complete sus documentos de adopción”, es la descripción del video en @wcasfl donde también se detalle que ella permaneció en esa posición todo el tiempo que la mujer leía los papeles.

El video viral cautivó a millones en TikTok y los me gusta superan los 490.000; además, los comentarios también llegaron a la plataforma: “¡¡Luna está orgullosa de mostrar a su nueva mamá!!”, “Mirando a su alrededor como diciendo ‘lo siento amigos, ya me han adoptado’”, “‘No olvides firmar la página siguiente mamá', felicidades pequeña luna”, “Estoy con ella, simplemente nos vamos a casa”.

El Walton County Animal Services en Florida (WCASFL) está ubicado en 365 Triple G Rd, Defuniak Springs, FL 32433, Estados Unidos y es un refugido de animales donde decenas de animales callejeros o perdidos llegan y permanecen durante 3 días para darles a sus dueños la oportunidad de reclamarlos, sino serán evaluados por el personal para verificar condiciones médicas y/o problemas de temperamento y así empezar un proceso para buscar postulantes. Para adoptar una mascota lo puedes hacer desde su sitio web.

