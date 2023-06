Habían pasado cinco meses desde que una familia de Queens perdió a su pitbull y al no obtener pistas de la mascota decidieron que era momento de tener otro perro, por lo que cuando fueron a un evento de adopción se llevaron la sorpresa de sus vidas al encontrarse con Mocha, su lomito extraviado y su relato no tardó nada para hacerse viral.

“Estábamos en la ciudad y nos enteramos de este evento y mientras conducíamos dijimos ‘vamos a verlo’... tuvimos suficiente tiempo y decidimos dar un paseo hasta allá y echar un vistazo, sin esperar encontrar a Mocha. Solo era echar un vistazo para ver si podemos encontrar un cachorro. Y tan pronto como entramos, ella estaba allí”, dijo a Daily News el hombre que prefirió que su identidad no sea revelada.

Lo mejor de todo fue que nadie adoptó a la pitbull antes que sus verdaderos dueños aparecieran en el evento Paws In the Park de Union Square Park en Manhattan, Nueva York (Estados Unidos).

Mira aquí el video viral

Recogida de la calle

Y es que un mes antes que se reencontrara con sus humanos, la perrita fue acogida por el Animal Care Centers de Brooklyn, estaba atada a un poste cerca a la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales y fue la policía de Nueva York quienes la llevaron al refugio.

Una vez en el albergue, al ver su comportamiento, se dieron cuenta que era una perra de casa: “la llamamos Sandy y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del personal como de los voluntarios”, dijo el voluntario Jay Damashek.

La desaparición de Mocha

Pero ¿Cómo se perdió Mocha? Sucede que la familia residente de Queens decidió irse de vacaciones en enero de 2023, por lo que dejaron al animalito a cargo de un cuidador de perros, pero a su retorno no encontraron rastros ni del niñero ni de su mascota y cuando dieron con su paradero siempre inventaba una excusa para no devolverla.

“Me di cuenta de que el tipo estaba jugando. No estaba respondiendo mis llamadas, no estaba respondiendo las llamadas de mi esposa ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. ¿Informarlo a la policía? dudo que investiguen incidentes como ese”, relató el hombre.

El padre de tres niños recuerda los duros momentos que vivió al darse cuenta de que no volvería a ver a Mocha: “me preguntaban todos los días ‘¿Cuándo vamos a ir a buscarla?’ no sabía qué responder. El viernes mi segundo hijo me preguntó: ‘papá ¿podemos ir a casa del chico y recuperar a Mocha?’ eso pasó el viernes y el evento fue el domingo. No perdimos la esperanza de encontrarla”.

El reencuentro con Mocha

Cuando estuvieron en el evento, fue su esposa quien la vio primero: “me dice ‘oye, se parece a Mocha’, me di vuelta, eché un vistazo y dije: ‘esa es Mocha’, la llamé por su nombre y ella comenzó a saltar, aguzó las orejas para escuchar su nombre y eso fue todo”, recordó emocionado.

Lo siguiente que hicieron fue mostrar fotos a los organizadores para demostrar que la pitbull era suya y que la entregaran con una autorización firmada.

“Es sobreprotectora, protege a la familia, al jardín. Muerde mucho. Si vas a acariciarla, su cosa número uno es que se acuesta boca arriba. Si no le acaricias la barriga, empezará a mordisquearte. Es una perra muy activa. Ama el agua, le encanta nadar”, relató.

Intrigados con lo sucedido con Mocha

Sin embargo, aún les parece todo un misterio cómo es que desapareció y fue encontrada en un evento de adopción: “parecía exhausta, perdió mucho peso. Esperaba que estuviera bien. Siendo una pitbull, se sabe que los usan como cebo o para pelear. Me di cuenta de que ella no fue utilizada en nada de eso, no tenía cicatrices. Fue un alivio”.

Finalmente, reflexiona sobre lo que pudo pasar con el sujeto a quien le encargaron cuidarla: “espero que se haya escapado del niñero, alguien la encontró y la ató al poste. Eso es lo que espero haya sucedido”, sentenció.