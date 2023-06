Como entraste a esta nota de Mag, te voy a contar sobre Jennifer Eversole, quien es una madre de California, Estados Unidos, que no hace mucho vivió una experiencia que seguro no se la desea ni a su peor enemiga. Resulta que ella fue incapaz de abrir un ojo porque accidentalmente se lo cerró con pegamento. Sí, tal y como acabas de leer. ¿Cómo es que pasó todo eso? Conoce los detalles del caso a continuación.

“He ganado el premio a la persona más idiota”, expresó la progenitora en un video viral que subió a su cuenta de TikTok (@mamaeversole) para dar a conocer lo que le había pasado. Resulta que sus gotas para los ojos estuvieron muy cerca de un pegamento.

Como ambos frascos son del mismo tamaño y ella no prestó la atención necesaria a la hora de querer echarse sus gotas, acabó con un ojo pegado. “¡Qué idiota!”, recalcó la madre de seis, quien, de acuerdo a una publicación de Inside Edition en su canal de YouTube (es decir, otro video viral), en el momento de su grabación, se encontraba en una sala de emergencias de un hospital cerca a su casa ubicada en Santa Rosa, California.

Afortunadamente, los doctores que la atendieron lograron quitarle el pegamento, que resultó ser para uñas, según dijo la misma progenitora al ser entrevistada por la citada fuente. Ella indicó que le había hecho las uñas a su hija la noche anterior a ese terrible día y se había olvidado de guardarlo.

Tiró a la basura todas las botellas de pegamento para uñas

Sobre cómo es que los profesionales de la salud le ayudaron, manifestó: “Le pusieron un ungüento y lo untaron lo suficiente como para que las esquinas se desintegraran un poco. Luego me pusieron gotas anestésicas, me cortaron las pestañas y me abrieron el párpado”. Además, contó que, trás lo ocurrido, tiró todas las botellas de pegamento para uñas a la basura.

“¡Te acabo de ver en las noticias! Lo siento mucho, pero me alegro de que no hayas perdido el ojo”, “mi abuela hizo lo mismo una vez” y “espero que no te vuelva a pasar eso”, son algunos de los tantos comentarios que recibió Jennifer Eversole.

