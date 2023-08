En medio de la devastación causada por los feroces incendios forestales que arrasaron Hawái, una historia de valentía, determinación y conexión humana ha emergido para inspirar a todos. Una maestra de Hawái se convirtió en un verdadero héroe al ayudar a uno de sus exalumnos a escapar de las llamas. La historia se ha vuelto viral entre los usuarios de las redes sociales.

Los incendios forestales que azotaron Hawái dejaron una estela de destrucción a su paso. Vecindarios enteros quedaron reducidos a cenizas tras los voraces incendios forestales. En medio de esta crisis en la isla de Maui, los residentes luchaban por escapar de las garras del fuego y encontrar refugio seguro.

En medio del caos y el peligro, la historia de la maestra local, Jackie Ellis, ha emergido como un rayo de esperanza. Jackie, una apasionada educadora de ciencias en la Escuela Secundaria Lahainaluna de Maui conocida por su dedicación a sus estudiantes, no dudó en enfrentar el peligro para ayudar a uno de sus exalumnos, Joa Navarro, a escapar de las llamas que amenazaban con engullir su comunidad.

Escapando de los incendios forestales en Hawái

Jackie estaba tratando de evacuar el rápido incendio de Lahaina cuando se topó con un exalumno. “Salir fue una locura; simplemente veías a la gente corriendo hacia y desde su casa, agarrando lo que podían”, dijo Jackier a ABC News.

Con sus dos perros a cuestas, Jacki condujo hasta el frente de su vecindario. Pero la salida fue bloqueada por un árbol caído, por lo que ella, junto con todos sus vecinos, se vieron obligados a tomar la única otra salida.

“Así que estás esperando que te dejen salir de tu vecindario para, con suerte, ir al norte”, explicó. “Y cuando eso no funcionó, me sentí atrapada, y comencé a luchar o huir. Y pensé: ‘Está bien, tengo que ir [al sur] si no puedo ir por este camino’”, agregó.

Fue entonces cuando vio a Joa Navarro, quien se graduó a principios de este año de la escuela secundaria Lahainaluna. Ellis le enseñó a Joa, de 18 años, los cuatro años de la escuela secundaria y le escribió cartas de recomendación universitaria.

VIDEO VIRAL | Jackie Ellie y Joa Navarro. (Foto: Joa Navarro | Jackie Ellie)

“Es muy inteligente”, dijo Jackie. “También es muy bueno trabajando con otros. Sabía que podía ponerlo en cualquier grupo y él trabajaría con ese grupo y haría que todos se sintieran incluidos”, indicó. “He llegado a conocer a sus padres y a su hermano menor también, y son personas increíbles”, añadió.

Joa describió a Jackie como una maestra de buen corazón, honesta con sus alumnos y dispuesta a darles consejos de vida que se extienden más allá del aula. “Ella es como una consejera de vida, una maestra, una amiga”, dijo.

El 8 de agosto, Navarro estaba durmiendo una siesta en su automóvil en un estacionamiento y se despertó y encontró humo a su alrededor. Intentó salir de Lahaina, pero su coche tenía poca gasolina.

Jackier dijo que se sorprendió al ver a Joa detenerse, pero se sintió aliviada al ver una cara familiar. “Tener otro humano del que ser responsable hizo que mi cerebro dijera: ‘Está bien, concéntrate y respira, y tenemos que superar esto’”, explicó.

Davilynn Severson y Hano Ganer buscan pertenencias entre las cenizas de la casa de su familia después de un incendio forestal en Lahaina, en el oeste de Maui, Hawái, el 11 de agosto de 2023. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).

Pero Jackie no podía bajar la ventanilla para hablar con el adolescente porque el aire estaba demasiado lleno de humo. Entonces empezaron a volar brasas, por lo que Joa lo siguió en su auto. “Una vez que llegamos al otro lado del incendio”, dijo Jackie, “se detuvo a mi lado y me dijo: ‘¿Puedo subir a tu auto?’ Y yo dije: ‘Por supuesto que puedes’”.

“Básicamente, le confié mi vida a ella”, dijo el joven. “Definitivamente fue más reconfortante tenerla allí”. Mientras estaban sentados en una fila de autos, hablaron sobre sus opciones de escape. Ninguno de los dos contaba con servicio de telefonía celular.

“Fue surrealista”, dijo Joa. “Estoy muy agradecida de haberla tenido allí... para calmar mis nervios y tenerla a la cabeza”.

Con tantos residentes tratando de escapar por esa misma carretera, dijo que un viaje típico de cinco minutos les tomó una hora y media para llegar a un espacio seguro.

FOTO VIRAL | Una imagen aérea muestra casas y vehículos destruidos después de que un incendio forestal provocado por el viento quemara desde las colinas a través de los barrios hasta el Océano Pacífico, como se ve en las secuelas de los incendios forestales de Maui en Lahaina, Hawai, el 17 de agosto de 2023. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Jackie y sus perros ahora se hospedan en un hotel. Si bien su casa en Lahaina no tiene agua ni electricidad, es la única que sigue en pie en la zona. “Es difícil no sentirse culpable. Tengo bastantes amigos que vivieron en esas casas que se incendiaron”, dijo.

La casa de Joa está a unos 20 minutos de Lahaina y su familia y su casa están a salvo. Desde entonces, el adolescente se fue para comenzar un nuevo capítulo como estudiante de primer año en la Universidad de Utah.

Dos semanas después, recordando aquel día angustioso, Navarro se siente abrumado por la gratitud por la guía de su exmaestra. “Si no la hubiera visto, no lo sé”, dijo. “Probablemente me habría quedado en el tráfico y habría seguido intentando ir hacia el norte. Pero quién sabe si lo habría logrado”.

