Una maestra de Austin acudió a TikTok para contar que el director de la escuela donde enseña le llamó la atención. Sin esperarlo, el video se hizo viral, pero fue visto por las autoridades del colegio quienes tomaron la decisión de apartarla.

Sophia DeLoretto-Chudy tuvo este 2023 su primer año como profesora de tercer grado en la escuela primaria Becker, Austin, Texas (Estados Unidos), enfrentando muchos desafíos, pero en marzo pasado el director la llamó a una reunión y esto, según la docente, es lo que pasó.

“Me trajeron una lista de preocupaciones. Estaba un poco desconcertada. Me causó bastante ansiedad”, entre las cuales destacó: hacer un estudio sobre el libro de Harry Potter, no responder e-mails en el momento preciso, los estudiantes que dirige eligen sentarse para el Juramento de la Bandera.

“Me faltaron el respeto”

Sophia continúa: “se sintió como una reunión muy desmoralizadora, creo que esa es la palabra, donde no me sentí apoyada y me faltaron el respeto”, pero jamás pensó el impacto que este clip tendría: “me quedé dormida y desperté a la mañana siguiente y tenía 1.5 millones de vistas”.

Pensando que todo estaba bien, fue al colegio y Recursos Humanos la llamó para darle una mala noticia al ponerle una licencia administrativa. “me quitaron mi placa, estaba bloqueada de todas las aplicaciones, no permitieron comunicarme con nadie” ¿Cuáles fueron los argumentos del distrito estudiantil? Violar las políticas de redes sociales, en cuyo manual del empleado asegura que no cumplir esto puede conducir a la terminación del contrato laboral.

“Dijeron que no tenía que ver con mis prácticas de instrucción o lo que enseñaba, sino por el hecho de que había avergonzado a mis administradores en TikTok”, contó Sophia, pero, ni corta ni perezosa, ella sigue adelante.

“He estado viniendo al capitolio y defendiendo a los maestros. Y muy a menudo yo era la única maestra en la sala que daba testimonio sobre las políticas que afectarían a los maestros directamente en el salón de clases”, sentenció.