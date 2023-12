Nabille Giovanna, una creadora de contenido mexicana también conocida como @itsnabix, compartió una sorprendente experiencia durante sus vacaciones en Estados Unidos. Ella recibió una factura médica elevada tras una visita médica que inicialmente parecía sencilla. En un video subido a TikTok, compartió detalles del hecho y los motivos por los que ahora tiene una deuda inesperada de casi 5 mil dólares.

Según contó, durante su estadía en la nación norteamericana empezó a sentir ardor al orinar, por lo que se acercó a un hospital en donde solo le solicitaron sus datos personales y no recibió ninguna indicación de pago en ese momento.

La sorpresa llegó más tarde cuando su madre recibió una carta exigiendo una suma de US$4.764. La influencer expresó su desconcierto, ya que esperaba un costo mucho menor y no anticipó que una prueba de orina pudiera generar un gasto tan elevado.

“A mí me tomaron mis datos, no me pidieron que pagara nada, simplemente me tomaron los datos del pasaporte, mi dirección en México y ya está. Yo dije ‘bueno, quizás luego me llegue un cobro de no sé, US$200 máximo, pero no me esperaba que me fueran a cobrar casi US$5.000 simplemente por una prueba de orina para ver si tenía una infección”, recordó.

Le cobraron 5 mil dólares por una prueba de orina en EEUU

Tras lo ocurrido, Nabille hizo hincapié en la importancia de contar con un seguro médico al viajar a Estados Unidos, señalando que situaciones médicas más graves podrían resultar en costos aún más significativos.

“Si una prueba de orina fueron US$5.000 ¿cuánto sería atender tu mano fracturada?”, se preguntó la chica, cuyo relato se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios. Varios de ellos aprovecharon el episodio para compartir sus propias experiencias en EEUU.

“A mí me cobraron US$260 por limpiarme una oreja por un tapón de cera”; “Si fue una emergencia y entras a Estados Unidos con visa, tú tienes derecho a un seguro de gastos”; “¿Qué? ¿En qué estado fue? A mí me cobraron US$1850″, escribieron las personas.

@itsnabix No me puedo creer que esto es lo que cueste una simple prueba de orina en USA en un hospital de urgencias. No estuve internada, vamos ni pase mas de 1 hora entre que daba mis datos y me hacian la prueba. Estoy anonadada. Tu que harias? ♬ sonido original - Nabille Giovanna (GiGi)

¿Cuánto cuesta ir al médico en Estados Unidos?

Ir al médico en Estados Unidos puede resultar costoso y varía dependiendo de distintos factores. En primer lugar, la falta de un sistema de salud universal hace que los costos de atención médica sean significativamente más altos que en muchos otros países. Incluso para consultas médicas de rutina, los pacientes pueden enfrentarse a tarifas elevadas.

Los seguros médicos son esenciales para mitigar estos costos, pero las pólizas también pueden implicar pagos de deducibles, coaseguros y copagos que suman gastos adicionales para los pacientes.

Además, las personas sin seguro médico enfrentan el riesgo de incurrir en costos exorbitantes por servicios médicos esenciales. Un simple procedimiento o una visita de emergencia pueden resultar en facturas significativas, como evidenció el caso de la influencer Nabille Giovanna.

