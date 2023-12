Las celebraciones corporativas de fin de año, a pesar de ser una costumbre con años de antigüedad, continúan generando historias sorprendentes. Aunque es bien sabido que lo ideal es evitar mezclar el consumo de alcohol y la alegría de pasar tiempo libre junto a colegas y jefes, hay quienes no siguen esta recomendación y terminan arrepintiéndose.

Precisamente, una joven británica utilizó su cuenta de TikTok para contar que, recientemente, estuvo presente en la fiesta organizada por su empresa; sin embargo, lo que debió haber sido un festejo sano y conmemorativo terminó convirtiéndose en motivo de preocupación ya que terminó despedida. “Yo prometí que me iba a portar bien”, escribió la usuaria @m21lly.

En un video, la chica muestra la carta que le envió la compañía después de asistir al evento y en donde se confirma su despido.

Aunque la joven no reveló los detalles detrás de la decisión, dio a entender que el incidente se produjo porque tomó de más, ya que la canción de fondo del clip es “Right Round” de Flo Rida, tema reconocido por aparecer al final de la película “¿Qué pasó ayer?” (The Hangover), cinta en la que los protagonistas no recuerdan nada de lo que hicieron el día anterior.

“Querida Molly, lamento tener que confirmar el resultado de mi investigación sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la fiesta de Navidad del personal el sábado por la noche”, se logra leer en el texto en cuestión.

Además, se aprecia que el departamento de RRHH de su empleador señala que su actitud “corría el riesgo de desprestigiar la reputación” de la institución”, lo que equivalía a una “falta grave”. Por otra parte, se revela que la británica aún estaba en etapa de prueba, por lo que simplemente se le rescindió el contrato.

Foto: @m21lly

Por supuesto, los internautas se mostraron interesados en conocer qué fue lo que originó el despido de Molly. Ella, sin embargo, se ha negado rotundamente a compartir más detalles del hecho.

Cabe agregar que el video de TikTok superó las 2 millones de reproducciones. La chica, además, decidió desactivar los comentarios ya que prefiere no seguir hablando del tema.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

