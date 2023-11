Una joven de Estados Unidos se ha vuelto viral en las redes sociales tras revelar la razón que la llevó a renunciar a su empleo mientras se encontraba en plena etapa de capacitación. Su testimonio, compartido en un video de TikTok, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En un breve clip de 11 segundos, Emma (@emmaa.4212) se graba sincronizando sus labios con un fragmento de audio que dice: “No lo sé. Simplemente no creo que esto sea genial para mí. No quiero hacerlo. Quiero ir a casa. No puedo quitarle la presión”.

La pieza sonora en cuestión pertenece a lo dicho por una participante de America’s Next Top Model, reality de TV en donde varias aspirantes a modelos compiten por el título de “top model”. La persona que habla es una concursante que decidió abandonar la competencia antes de pasar las audiciones.

Precisamente, esto es lo que parece haberle ocurrido a Emma, quien dejó su puesto en Walmart antes de siquiera empezar a trabajar. ¿El motivo? Sintió que el turno laboral que le dieron no era lo que ella esperaba.

“Yo en la orientación de Walmart cuando no me dejaron cambiar de departamento y quería que estuviera de 2 a 11 cinco veces a la semana”, escribió. “Ofrecí devolver el chaleco”.

El video de la estadounidense superó las 800 mil reproducciones y cientos de internautas comentaron la publicación expresándole su apoyo. Otros compartieron sus propias experiencias al conseguir un trabajo con turnos que no fueron de su agrado.

“Chica, lo dejé la primera semana. 2-11 es básicamente todo tu día y no solo eso, me despierto y paso directamente al siguiente turno”; “Trabajar en el turno de cierre es terrible... No tengo tiempo para nada más que trabajar cuando trabajo del 1 al 10″; “Fui a una orientación de Walmart y nunca volví”; “Dejé todos los trabajos inmediatamente [cuando] intentaron contratarme por las noches. Nunca volveré a trabajar en un 2-10 u 11. Estaré en casa a más tardar a las cinco”, escribieron las personas.

¿Cuáles son los motivos más usuales por los que una persona renuncia?

Las razones para renunciar a un empleo pueden variar ampliamente, pero algunas de las motivaciones más comunes incluyen la insatisfacción laboral, la búsqueda de mejores salarios, la falta de oportunidades de crecimiento, un ambiente laboral tóxico, el deseo de cambiar de carrera, la necesidad de equilibrar el trabajo y la vida personal, problemas de salud, ofertas de empleo más atractivas, mudanzas geográficas y conflictos con la dirección.

Estos son solo algunos ejemplos de los motivos que pueden llevar a una persona a renunciar a su empleo. Los motivos varían según las circunstancias individuales y las prioridades de cada persona en su vida y carrera.

