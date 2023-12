Una mujer procedente de Estados Unidos ha decidido expresar su frustración al no tener una cita desde que llegó a Australia, justificando que la razón de dicho inconveniente se debe a los ciudadanos del país mencionado que tienen sus estereotipos bien definidos sobre qué tipo de chicas les agrada. Este video viral ha tenido gran relevancia en TikTok y a continuación, te revelaré más detalles.

Lili es aquella joven del estado de Oregón que realizó un viaje a Sídney y tuvo esta “mala” experiencia. Según lo relatado en el video que publicó en su cuenta (@arichwomansworld), desde que llegó al país oceánico no ha tenido fortuna de que un chico australiano se fije en ella.

“Tengo una buena personalidad, hago amigos fácilmente, me expongo y simplemente no he recibido nada a cambio”, fueron las palabras de la creadora de contenido mostrando su incomodidad.

Para la joven mujer, la verdadera razón de que no haya conseguido encuentros amorosos se debe a que no es “delgada y rubia”. Desde su perspectiva, siente que aquellas mujeres con dichas características tienen más facilidades de conseguir la atención de los hombres. Por eso, no le agradó la experiencia durante su viaje en Australia, pues lo calificó como “extremadamente frustrante”.

“Es en gran medida un país donde las cosas están determinadas por el cuerpo. Es cierto que en todas partes sea así, pero aquí (Australia) se ha sentido aún más severo”, dijo.

Los usuarios no estuvieron de acuerdon con las palabras de Lili

Pese a la molestia que indicó Lili, muchas cuentas -especialmente australianas- no la apoyaron. Algunas indicaban que, si no tenía suerte en sus citas, se debía a la “mala vibra” que poseía en su interior. Otro usuario reveló que no debió generalizar a un país completo si tuvo la “desagradable” experiencia en la ciudad de Sídney.

“Soy talla grande y lo pasé muy bien saliendo en Sídney”, “Si estás de mal humor, nadie quiere estar cerca de eso”, “No, pero esto no es específico de Australia, es mundial”, son algunos comentarios que han brindado algunas cuentas -en su mayoría mujeres- en la red social del momento.

