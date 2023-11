La usuaria @aquisandrax es una conocida tiktoker española radicada en Estados Unidos que, mediante sus redes sociales, se dedica a mostrar su día a día como ciudadana en la nación norteamericana. Recientemente, un video suyo se hizo viral ya que sorprendió a más de uno al revelar lo que le cobraron por un corte de cabello en una peluquería de Nueva York.

En compañía de su novio, Sandra llegó a una barbería en donde el joven pasó por un corte, perfilado de barba, masajes en la cara y lavado de pelo. Al ver lo trabajoso del proceso, la creadora de contenido empezó a sospechar que el pago no se iba a asemejar a lo que le cobrarían en su país de origen.

“Este es el resultado final. Parece otro”, comentó la tiktoker al enfocar el renovado aspecto de su pareja. Tras ello, expresó su asombro al ver que, una vez terminado el corte, le cobraron 135 dólares por todo. “Estoy flipando”, comentó.

Cabe agregar que la mencionada cifra no fue lo único pagado, ya que le dejaron 25 dólares de propina adicionales al empleado. “Aquí hay que dar propina en todo lo que te haces, no solo en los restaurantes”, agregó la española.

“La cara de tonta que se me ha quedado”, finalizó la usuaria, cuyo testimonio se viralizó y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los internautas.

“Mi peluquero me cobra 8 euros con cerveza incluida”; “pues no lo entiendo, es muchísimo de propina”; “te robaron”; “carísimo pero ha quedado genial”; “me ha dolido hasta a mi y no he desembolsado yo el importe”; escribieron las personas.

¿Por qué es tan caro vivir en Nueva York?

Nueva York es famosa por ser una de las ciudades más caras del mundo, y esto se debe a una serie de factores. En primer lugar, los altos costos de vivienda y alquiler son una preocupación principal. La gran demanda de espacio habitable en una ciudad densamente poblada hace que los precios de la vivienda sean astronómicos. Además, los impuestos estatales y locales son notoriamente elevados, lo que afecta los ingresos de los residentes y las empresas.

El transporte en Nueva York también es costoso, con tarifas de metro y autobús, estacionamiento caro y peajes. La ciudad es conocida por su rica oferta de comida y entretenimiento, pero disfrutar de estos placeres conlleva un alto costo.

Aunque los salarios pueden ser más altos que en otras áreas de los Estados Unidos, se equilibran con el alto costo de vida. Además, la alta demanda inmobiliaria y de turismo mantienen los precios elevados y la atención médica también es costosa en la ciudad.

