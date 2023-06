Connor se ha vuelto viral en TikTok y, de paso, causado mucha controversia por mostrar su día a día en su trabajo de oficina desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El video hizo que muchos criticaran su “monotonía”, al punto que no pocos le dijeron que su vida es “deprimente”.

Nuestro protagonista (@hubs.life) tiene 28 años y en el clip de más de 5.1 millones de vistas dice: “la vida después de la universidad con un trabajo normal”, donde lo vemos sentado al lado de su escritorio, conectado a su computadora portátil, herramienta que usa prácticamente todo el día.

Al salir del trabajo va al gimnasio y al promediar las 5:30 de la tarde llega a casa para prepararse la cena: “relajarse hasta que lo haga todo de nuevo mañana”.

Mira aquí el video viral

De inmediato, miles de personas no tomaron el metraje a bien, criticándolo sin más: “fue tan deprimente que comencé a llorar al verlo”, “viví esto durante un año y pensé que me iba a caer de un puente. No tengo idea de cómo la gente vive esto o cómo esto se considera un Plan A”.

Pero, otros más lo respaldaron: “el síndrome del personaje principal hizo que todos quisieran ser un multimillonario empresario narcotraficante propietario de un mega negocio, magnate de los medios sin fines de lucro innovador tan mal que, literalmente, están llorando al ver una vida adulta completamente normal”.