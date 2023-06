Reina Lafantaisie se ha vuelto viral en TikTok porque, pese a sus 78 años, es reconocido como la fanática “más antigua” de Harry Styles. Pero, la anciana no se contenta con esto, pues asegura que tiene una conexión única con el intérprete de “As It Was”.

Nuestra protagonista es oriunda de Ontario, Canadá, y asegura que sigue al también actor de 29 años desde que se presentó por primera vez en Factor X en 2010 y, recientemente, en enero de 2023, fue al primer concierto del británico al cual pudo asistir gracias a que su nieta Renee consiguió los boletos para el recital que tendría lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) como parte del “Love On Tour”.

Cuando NeedToKnow.co.uk la contactó, no dudó en decir: “tenía tantas ganas de verlo que nada me detendría”, además de confesar que se sintió como una adolescente, que su corazón latía fuera de su pecho: “me encantan los conciertos, he visto muchos en mi vida, como Elvis y Rod Stewart, pero en mi opinión es mejor que ellos juntos”.

Mira aquí el video viral

Anunciando a Styles ganador en los Grammys

Y fue Renee, de 38 años, quien se encargó de compartir el momento en TikTok: “no me sigan corrigiendo, estoy hablando de Harry Styles”, dijo Reina a su familia en el video publicado en diciembre de 2022.

Al ver el video viral, la organización de los Grammy la contactó para invitarla a la ceremonia y presentar el premio al Álbum del Año que ganó Styles: “estaba tan preocupada por equivocarme y leer mal el nombre, pero cuando anuncié que había ganado, la sala estalló en aplausos. Mientras subía al escenario me dio un gran abrazo. Fue muy genuino”.

Tras su discurso como ganador, Styles se acercó a Reina para darle un apretón de mano y un beso en la mejilla: “no podía creer que mi ídolo me hubiera reconocido, se sentía como si estuviera soñando”, pero el destino le tenía preparado más sorpresas.

“En la pausa publicitaria fui al baño, hacía fila cuando volví a ver a Harry y para mi sorpresa se dirigió directamente hacia mí. No podía creer lo humilde que fue cuando me agradeció, en sus palabras, mi hermosa tarjeta”, recordó.

Al llegar a su habitación de hotel encontró una canasta llena de mercadería del cantante enviada por su equipo: “escucho su música todos los días, sus canciones me ponen de muy buen humor y sus letras dicen todo lo que necesitas saber sobre él... en general, es una buena persona que irradia energía amorosa. Nuestro mundo necesita más gente como Harry Styles”.

Lideresa de la ‘Harries’

Su fama es tal que las seguidoras de Harry, las ‘Harries’ la consideran su líder, asegurando que el apoyo de las fans, además del propio artista le han sumado 20 años de vida.

Reina también estuvo los días 22 y 23 mayo en Coventry donde el británico se presentó, siendo invitada tras bastidores donde el compositor le dedicó “Reunited and It Feels So Good”, de Peaches and Herb.

“Fue surrealista y su sonrisa iluminó la habitación por completo. Él hace del mundo un lugar mejor con su actitud de ‘ser amable’ con los demás, es una joya de hombre, tan humilde, amable y afectuoso. Me da esperanza”, sentenció.