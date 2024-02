Kimberlee Mills, una mujer de Texas, Estados Unidos, ha compartido el drama que vive a diario debido a su rara alergia al agua. Diagnosticada con urticaria acuagénica a la edad de 12 años, esta condición poco común le causa urticaria y un fuerte ardor en la piel cada vez que entra en contacto con cualquier tipo de líquido, incluyendo su propio sudor o lágrimas.

“Me diagnosticaron urticaria acuagénica, y básicamente lo que eso significa es que cada vez que mi piel entra en contacto con cualquier forma de agua, incluido mi propio sudor, me da urticaria, me pica y arde, y no hay cura”, reveló la tiktoker.

Para Mills, identificada en las redes sociales como @everydaywithkym, algo tan simple como ducharse se convierte en una tarea dolorosa y desafiante. Antes de entrar a la ducha, debe tomar antihistamínicos para tratar de reducir la reacción alérgica. Aun así, apenas unos minutos bajo el agua son suficientes para que su piel comience a picar y arder.

Después de la ducha, tiene que esperar varias horas para que la inflamación de su piel disminuya. Luego, aplica aerosoles y lociones para calmar el dolor y la irritación. Este proceso puede llevar bastante tiempo, y los efectos secundarios, como migrañas y fiebre, son comunes.

A pesar de estas dificultades, la creadora de contenido sigue adelante con sus actividades diarias, aunque con precauciones especiales para evitar el contacto con el agua tanto como sea posible.

Ante la duda de un usuario que le preguntó si le afecta beber agua, la estadounidense comentó: “afortunadamento aún no he experimentado eso. Lo máximo que he experimentado son náuseas. Pero conozco a otras dos personas con la misma alergia y han estado reaccionando al agua potable y a sus fluidos corporales”.

Además del desafío físico, la situación de Mills también afecta su bienestar emocional. Lidiar con una condición tan rara y debilitante puede ser desalentador. Según contó, ha encontrado consuelo y apoyo en las redes sociales, donde comparte su historia y se conecta con otros que sufren condiciones similares.

“He pasado años de mi vida tratando de convencer a todos los que me rodean de que estoy sufriendo esto y que es algo real”, señaló. “Empecé a mostrar más de lo que me pasa y me di cuenta de que la gente estaba realmente interesada en aprender más sobre mi diagnóstico”.

Finalmente, la tiktoker aclaró que no evita el agua por completo, ya que tiene que tiene que realizar tareas diarias para mantenerse limpia como lavarse las manos, cepillarse los dientes y lavar los platos; sin embargo, se ha acostumbrado a lidiar con las molestias gracias a todos los productos que utiliza para mantener su piel intacta.

Qué es la urticaria acuagénica y cuántos casos registrados hay

La urticaria acuagénica es una afección cutánea poco común en la cual la piel reacciona de manera adversa al contacto con el agua, independientemente de su temperatura.

Cuando una persona con urticaria acuagénica entra en contacto con el agua, pueden experimentar síntomas como urticaria (ronchas), picazón intensa, enrojecimiento y sensación de ardor en la piel.

La causa exacta de esta condición no se comprende completamente, pero se cree que puede estar relacionada con una reacción del sistema inmunológico a ciertos componentes del agua.

Según el portal WebMD, solo hay unos 100 casos registrados de esta enfermedad.

