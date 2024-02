Kyjah Rose está siendo duramente criticada en estos últimos días por las declaraciones inesperadas en su propia cuenta de TikTok. Sorpresivamente, confesó que el dinero conseguido mensualmente en su trabajo, lo entrega totalmente a su novio. Una gran mayoría ha mostrado su rechazo ante estas palabras, pero esta mujer de Texas ha explicado sus verdaderas razones de ello y aquí en Mag te contaré más detalles de este video viral.

Esta chica, que trabaja en creación de contenidos y gestión de medios, expresó que junto a su prometido “manejan las finanzas y pagan sus cuentas”, pero no sería tal cual como te lo imaginas en un principio. Quizás creerías que ambos ponen de sus ingresos para solventar los gastos, sin embargo, aparentemente solo la creadora de contenido se encarga de ello.

“Me pagan y le envío todo mi dinero. Él se encarga de todas nuestras facturas, alquiler, luz, agua, notas del coche, etc. Puedo vivir una gran vida. Mantengo la casa, cuido nuestra salud y puedo ser una niña feliz”, fueron las palabras que se aprecian en la compilación de imágenes publicadas en TikTok.

De acuerdo a lo manfiestado por Kyjah, sería la única que se encarga de brindar una calidad de vida para ella y su pareja. Pese a que su enamorado trabaja en cibertecnología y bienes raíces, aparentemente no brindaría algún dólar para apoyarla.

Los usuarios le brindaron duros calificativos

La confesión de la creadora de contenido no cayó para nada bien en aquellas personas que visualizaron su clip, pues la tildaron de “cabeza hueca” e “ingenua” por otorgarle todas sus ganancias a aquel hombre. Estos usuarios consideran que los ingresos personales no deben ser repartidos y también tuvieron la duda si realmente su novio paga las cuentas y no se queda con una parte del dinero.

Ante la gran cantidad de críticas que recibió en la caja de comentarios, la propia Kyjah decidió pronunciarse y aclaró a sus seguidores que tienen una mala percepción de su pareja, pues ambos pagan en conjunto sus cuentas y la decisión de entregarle su dinero se debe a que serán esposos en un futuro y “los objetivos se combinan”.

