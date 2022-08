No solo en la ficción los mejores amigos se casan tras hacerse promesas, sino también en la vida real. Una muestra de ello lo dio una pareja ecuatoriana, que prometió casarse en su adolescencia si continuaban solteros dentro de diez años. La historia se hizo viral en TikTok y conmovió a los usuarios.

La historia fue compartida en TikTok por la usuaria ecuatoriana Génesis Cueva, quien hace unos días se casó con Giovanni, el mejor amigo que tuvo desde la secundaria.

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos”, escribió en la primera parte del video publicado en su cuenta de TikTok. “Mi mejor amigo: ‘Dale, lo hacemos en una’”, se lee después.

En las imágenes se ve a la pareja en pleno matrimonio civil, mientras se unen ante la ley. Los usuarios, como era de esperarse, quedaron sorprendidos y quisieron saber más detalles sobre la historia de amor.

Se conocieron en el 2008

En una serie de videos, Génesis contó la historia de amor a los seguidores interesados. De acuerdo con su relato, conoció a Giovanni en el 2008, cuando ingresó a un colegio. “Me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”, empezó contando la tiktoker.

Luego de ser presentados, ambos iniciaron una amistad y no solo salían al recreo, sino que comían juntos y realizaban otras actividades. La adolescente estaba enamorada de su mejor amigo, pero le avergonzaba decírselo. Entonces ideó sacarle celos con un estudiante de su colegio.

“Para quinto y sexto nuestra amistad (con Giovanni) se enfrió”, precisó Génesis.

Tuvo una relación de 4 años antes de estar con su mejor amigo

La relación terminó al poco tiempo, pero Giovanni se trasladó a otra ciudad para estudiar, mientras que ella permaneció en su mismo pueblo. Allí, precisamente, conoció a un joven y tuvo una relación de cuatros años.

Durante ese tiempo, no hubo contacto a distancia entre ella y su mejor amigo. La relación amorosa se terminó, debido a una infidelidad, reveló la joven en uno de sus videos publicados. Coincidentemente, durante esa fecha, se enteró que Giovanni volvería a su tierra.

“Cuando terminó la relación lo volví a ver y resulta que él ya no estudiaba en otra universidad, sino se vino a estudiar en mi misma ciudad”, señaló.

“El encuentro fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación”, agregó la ecuatoriana.

En el 2018, Génesis y Giovanni estuvieron solteros, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar de sus sentimientos. La joven, sin embargo, trató de mandarle indirectas en una ocasión, cuando se encontraba en su cuarto, aunque sin éxito.

Debido a que Génesis se sintió “rechazada”, decidió alejarse de Giovanni y volvió a tener contacto con su expareja. Decidió darle una nueva oportunidad, pero este puso una condición para que el romance vaya “viento en popa”: bloquear a su mejor amigo, según remarca Zona 3.

“Lo bloqué de todas las redes sociales sin siquiera haberle dado una explicación. Desaparecí de la faz de la tierra para él. No supo nada de mí durante un año y medio que duró la relación”, dijo la mujer.

Volvió a retomar contacto con su mejor amigo

Para su mala fortuna, Génesis volvió a ser engañada y, tras desbloquear a Giovanni de todas las redes sociales, buscó la manera de acercarse a él.

“El 18 de enero del 2020, tuve tres entradas al cine. Le invité a una amiga del colegio y me dijo: ‘llamemos a Giovanni’. A la hora me escribe él y me dice que pasaba por nosotras”, relató.

Después de esa salida, Génesis se propuso a decirle a Giovanni lo que sentía por él, aun si eso implicaba perder su amistad.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, contó la tiktoker.

Giovanni quedó sorprendido y “no sabía qué decir”, según la joven, por lo que decidió cambiar de tema. Al día siguiente, sin embargo, el hombre se comunicó con ella y le dijo que se debían una conversación.

Génesis se alistó para recibirlo, pero Giovanni no se apareció en toda la noche. Fue en la madrugada, cuando la joven estaba durmiendo, que recibió una llamada a su teléfono celular.

“A las 2 de la madrugada me entra una llamada de él, diciendo: ‘Génesis, sal. Tengo que hablar urgentemente contigo. Salí y lo veo completamente borracho’.

Tras pedirle a su mejor amigo que suba a su auto, Giovanni terminó confesándole que también le gustaba.

“Estuvimos como dos meses de novios y propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y, después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio”, narró la joven.

Pese a las malas experiencias amorosas por la que pasó Génesis, la joven aconsejó a los usuarios que “siempre llega algo mejor”.

Síguenos en nuestras redes sociales: