Hay acciones que llaman la atención en las redes sociales por lo particulares que pueden llegar a ser. En esta nota hablaremos sobre lo que hizo Victoria, una madre de familia que vive en Canadá. Ella visitó a sus familiares y les reveló que tuvo un bebé en secreto. ¡Solo su esposo e hijos sabían de su embarazo!

La mujer compartió varios videos en TikTok (@canadiangirl_2) donde mostró las reacciones de los abuelos y de su cuñada al enterarse que había un nuevo integrante en la familia. Todos quedaron asombrados por la noticia.

En otro clip, Victoria explicó el motivo por el que tanto ella como su esposo optaron por no decir a ningún familiar sobre el embarazo. “Comencemos con el cómo. ¿Cómo lo hice? Usé camisas holgadas, sudaderas con capucha y no me escondí ni evité a mi familia. Al final de mi embarazo, no veía a mi familia porque estaban ocupados”, dijo la mujer.

“¿Por qué lo hice? Lo hice porque tuve cinco abortos espontáneos que fueron bastante traumáticos. También queríamos privacidad, no quería recibir mensajes constantemente, no me gusta eso. No me gustaban los mensajes constantes con mis otros embarazos. Este fue solo una curación pacífica e íntima entre nosotros, mi esposo y yo”, agregó.

Victoria recalcó en ese video que todos sus familiares estuvieron “conmocionados y absolutamente atónitos”. También indicó que ninguna persona resultó herida ni se molestó. “De hecho, pensaron que era genial e increíble, ¡les encantó!”, aseguró. Según The Mirror, el bebé recién nacido se llama Tyrion.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: