Una mujer latina se ha vuelto viral en las redes sociales tras revelar cuánto le costó tener a su bebé en un hospital de Estados Unidos. La cifra tomó por sorpresa a los internautas, quienes no dudaron en reaccionar al clip publicado por la usuaria.

Belén Morales, tiktoker chilena identificada como @beluviaja, dio a luz en el Houston Methodist West Hospital, establecimiento ubicado en 18500 Katy Fwy, Houston, en el estado de Texas.

Dicho esto, ella mostró al detalle todo lo que tuvo que pagar tras estar hospitalizada durante cuatro días. Aunque su bebé nació el pasado 10 de febrero, recién dio a conocer cuánto le costó todo el procedimiento.

Habitación privada y comida: 3.597 dólares.

Farmacia: 11.900 dólares.

Laboratorio: 9.000 dólares.

Anestesia: 3.502 dólares.

Imagenología: 1920 dólares.

Sala de emergencia: 2.000 dólares.

Sala de recuperación: 15.700 dólares.

Sala de parto: 10.000 dólares.

Servicios especiales: 1476 dólares.

“Cuenta total del parto por haber estado hospitalizada cuatro días US$59.060, casi 50 millones de pesos chilenos. ¿Pueden creerlo?”, reveló la chilena residente en el extranjero.

“Es impagable”

La tiktoker, sin embargo, agregó que “eso no era todo”, ya que si bien el mencionado monto se lo cobraron a ella, una vez que el bebé nace aparecen “gastos adicionales”.

“Realmente los gastos médicos acá (EE. UU) son impagables, una locura, por eso uno acá no puede vivir sin seguro”, puntualizó la mamá, quien se mostró orgullosa con su niño en brazos.

El registro se hizo viral con más de 8 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Amo nuestro incomparable sistema de salud costarricense”; “Eso me cuesta una casa aquí en Ecuador”; “Agradecida de estar en Argentina”; “Yo pagué 0 pesos, gracias chile!, y muy buena atención”; “Y al final cuánto pagas con seguro? Porque es una millonada”; “Yo tuve a mi hija en Canadá y costó 0″; “Colombia: 241 millones colombianos, casi me da un very very jaja”; “Es obvio que no pagó eso”; “No me quejaré del seguro social de mi país. No pague ningún centavo”, escribieron las personas.

@beluviaja ¿Cuánto me costó mi parto en USA?😰 Ya van 3 meses desde que nació mi bebé y tenía pendiente este video. ♬ original sound - Belén Morales

Cabe agregar que, según el testimonio de algunos internautas, si bien el monto a pagar parece ser demasiado alto, es el seguro el que termina costeando la mayor parte y a los pacientes se les cobra una cuota mínima por los servicios prestados.

¿Cuánto cuesta un seguro de salud en Estados Unidos?

Según estudios de la organización Kaiser Family Foundation (sitio solamente disponible en inglés), el costo anual promedio de un seguro médico en el año 2021 fue de $7,739 por un plan de cobertura individual. Los planes de cobertura familiar tuvieron un costo anual promedio de $22,221 en el 2021.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.