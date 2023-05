Jaziyah Parker tiene tan solo 12 años y se volvió viral por su heroísmo que le valió salvarle la vida a su mamá y hermano quienes cayeron desmayados producto de altas concentraciones de monóxido de carbono, ganándose el respeto de millones en redes sociales, pero también entre los ciudadanos y autoridades de su comunidad.

Nuestra pequeña protagonista vive en Forth Worth, Texas (Estados Unidos) y supo que algo no andaba bien al ver en el suelo a ambos, por lo que no lo pensó dos veces para coger el teléfono y llamar al 911 para pedir ayuda urgente.

En el audio de la llamada, escuchamos a la menor: “algo anda mal con mi mamá ¿Pueden darse prisa y venir?”, le dice al despachador con quien mantenía comunicación.

Bomberos destacan rápido accionar de Jaziyah

De inmediato, personal del departamento de bomberos emprendió la carrera hacia la casa de los Parker donde socorrieron a la mamá y el hermano, para luego emitir un comunicado donde aseguraron que el rápido accionar de Jaziyah fue crucial para evitar que pase lo peor.

La pequeña recordó: “Al principio, actuaban normalmente y cuando regresé a mi habitación, comenzaron a gritar, a vomitar y desmayarse”, pero ¿Cómo sucedió esta tragedia?

De acuerdo a lo relatado por los bomberos, alguien en el hogar dejó el auto encendido en el garaje despidiendo el monóxido de carbono que terminó por hacer efectos: “cuando un automóvil está funcionando en un entorno cerrado, es por eso que las personas corren un mayor riesgo de exposición al monóxido de carbono”, dijo a Good Morning America la doctora en medicina de emergencia y toxicóloga, Stephanie Widmer.

Autoridades de Forth Worth condecoraron a Jaziyah por su valentía. (Foto: Fort Worth Fire Department/Facebook)

Pero, agrega: “darse cuenta de que el envenenamiento es lo que está pasando es algo muy difícil. Es por eso que los detectores de este elemento son vitales. Son muy importantes”.

La ciudad la condecora

La heroica acción de Jaziyh le valió el reconocimiento de su comunidad, al punto que la ciudad decidió honrarla, en cuya ceremonia la madre de la niña, Ariel Mitchell, dijo: “yo soy quien se supone que debe protegerlos. Es como si yo fuera la protegida por ellos”, sentenció.