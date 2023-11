En un pequeño pueblo de Pensilvania, un valiente niño demostró que la educación puede salvar vidas. Lo que parecía ser un día normal en la escuela primaria local se convirtió en un ejemplo impresionante de cómo la enseñanza de habilidades vitales puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. La historia de cómo un joven de Pensilvania salvó a su amigo utilizando la maniobra de Heimlich que aprendió en la escuela ha conmovido a la comunidad.

Ethan Williams y su amigo, Bryce Henry, estaban almorzando como de costumbre en la escuela secundaria Keith Valley la semana pasada. Ambos son estudiantes de 7mo grado de 12 años.

De repente, Bryce comenzó a ahogarse con una manzana. Algunos estudiantes rápidamente corrieron a su lado. Luego, Ethan intervino para realizar la maniobra de Heimlich, que logró desalojar el trozo de comida de la garganta de su amigo.

“Mientras me estaba asfixiando, todo estaba un poco borroso y esas cosas. Él me agarró el estómago y no sabía lo que estaba pasando”, dijo Bryce. “Y luego hizo el Heimlich. Literalmente me salvó la vida”.

Aprendió la maniobra en la escuela

Ethan tuvo la suerte de aprender la maniobra de Heimlich cuando era estudiante de sexto grado a principios de este año. Su profesora de ciencias de la familia y del consumidor, Maureen Carroll, le enseñó cómo hacerlo.

Fue una de las últimas cosas que enseñó durante sus 26 años en el cargo antes de jubilarse.

“Estoy muy orgulloso de él porque escuchó. Aprendió. Reconoció lo que estaba sucediendo y actuó sin miedo”, dijo Carroll. “Valida todo el arduo trabajo que ponemos en la enseñanza”.

Ethan espera que más estudiantes aprendan a realizar la maniobra de Heimlich. Pero también tiene algunos consejos para sus compañeros y la gente en general.

“No siempre es necesario salvar la vida de alguien”, dijo. “Pero conoce a la gente. Conozca a la persona porque entonces, cuando más te necesite, podrás estar allí para ayudarla”.

