Mason Smith es papá de dos hijos y es muy activo en TikTok, pero recientemente ha causado mucha polémica por hacerle un tatuaje en el brazo izquierdo a su hija de 5 años, por lo que muchos lo han aplaudido, pero otros más no dudaron en criticarlo fuertemente tras publicar el video viral.

“¿Me estoy convirtiendo en el padre que su escuela odia”, se lee en la leyenda del clip del padre (@dadsocial) oriundo de Oregon, Estados Unidos, mientras que en la descripción insiste en la idea anterior: “¿crees que la escuela va a llamarme mañana?”.

Lo que vemos es a Mason colocándole un tatuaje decorativo temporal de un mar de flores rosadas y un pájaro posado en una rama a Berkeley que el tiktoker compró en Amazon y que tan solo dura unos pocos días: “Vamos a poner esto aquí”, se le escucha decir al padre, a lo que la nena replica con un eufórico “sí”.

Mira aquí el video viral

Cuando el falso tatuaje quedó impreso en el brazo de la pequeña, exclamó con felicidad “me encanta”; momento que fue elogiado por muchos por, entre otras cosas, burlarse del código de vestimenta en la escuela de Berkeley.

Reacciones diversas

Algunos comentarios a favor dijeron: “premio al papá del año”, “Dios mío, la forma en que su rostro se iluminó al final. Pasaría por el mismo proceso solo para ver a alguien sonreír así”, “me encanta cuando mis alumnos de prekínder me muestras sus tatuajes temporales”, “si la escuela se queja, pregúntales cómo afecta su capacidad para aprender el plan de estudios”.

Muchos criticaron el video viral por argumentar que daña la piel de los pequeños. Al respecto, The New York Post consultó José Pablo Serrano, investigador de la Universidad de Granada en España quien detalla sobre esto: “la piel a la que aplican los tatuajes influye en una peor hidratación del estrato córneo y una peor capacidad antioxidante general, en comparación con los controles de piel no tatuados”.