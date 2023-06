Millones en TikTok han quedado con la boca abierta con la pelea entre una estudiante con su maestra durante una graduación. En las imágenes del video viral vemos a ambas mujeres debatirse por quién controla el micrófono, donde la muchacha dijo que la docente le quitó el protagonismo, asegurando que esto se debió a que es afroamericana, generando polémica con sus declaraciones.

Ella se llama Kadia Iman (@kadiaimantv), una creadora de contenido, a la vez de modelo de Only Fans; se estaba graduando de LaGuardia Community College, Nueva York (Estados Unidos) y en el clip las dos mujeres están de manos tratando de quedarse con el micrófono.

“¡Quiero el micrófono! ¡Déjalo ir! No me permitieron tener mi momento”, cuando obtuvo lo que quería dice a viva voz: “me gradúo hoy. No me gusta cómo me arrebataste el micrófono de la mano ¡así que hoy será todo sobre mí!”, para luego arrojar el objeto al suelo violentamente, mientras docentes, alumnos y padres de familia ven todo impactados.

Mira aquí el video viral

“No terminé de decir mi nombre”

El clip, de inmediato, se hizo viral acumulando más de 28.3 millones de vistas, pero en un video de seguimiento da su versión de los hechos: “básicamente, lo que sucedió fue que estaba caminando y tuvimos que decir nuestros nombres antes de subir al escenario, así que estaba diciendo mi nombre y ella, literalmente... mi nombre es largo, obviamente, tiene como tres sílabas”.

“No pude terminar de decir mi nombre y luego las personas que me precedieron, todos pudieron decirlo, su especialización e incluso extras”, añadió Kadia; “otra chica y yo notamos que estaba bajando el micrófono muy rápido para algunas personas negras. No quiero ser esa persona, así que no podía dejarla (hacer eso). Eso no me iba a suceder”.

Recibe apoyo de sus seguidores

Entonces, explicó el porqué de su reacción airada: “pasé por tantas cosas para graduarme que sentí que merecía mi momento. Lo lamento, no soy una persona problemática. No quiero arruinarle el día a nadie”.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de los comentarios, los cuales hoy están restringidos: “siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero me alegro de que hayas tenido tu momento”, “piensan que estamos jugando con ellos, defendiste a las chicas que no se sentían cómodas diciéndolo en voz alta”, “todas las chicas negras se ponen de pie”.