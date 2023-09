Las redes sociales se han convertido en una plataforma esencial para compartir experiencias y momentos significativos de la vida, siendo un tema que ha ganado relevancia el proceso de solicitud de visa para ingresar a los Estados Unidos. Precisamente, una joven peruana utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer el grave error que cometió y que habría sido el detonante para que las autoridades le negaran la obtención del documento.

“Siento que ya sé en qué fallé”, señaló la usuaria, identificada en TikTok como Claudia Taboada (@claudiataboada19). “Llevé muchísimos papeles extras y no me pidieron ninguno. Quise entregárselos y me dijo ‘no, no es necesario’”, agregó.

Aunque pensó que no había iniciado la entrevista de la mejor manera, se mostró optimista en que todo mejoraría con el pasar de los minutos. Así, le empezaron preguntando el motivo por el que quería viajar a la nación norteamericana.

“Quiero conocer Miami: sus playas, sus parques temáticos”, respondió la influencer. “Siento que esa respuesta fue buena porque vi la cara del cónsul”, recordó; sin embargo, todo se fue complicado conforme la prueba prosiguió.

La siguiente pregunta fue: “¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual trabajo?”, a lo que la joven respondió que nueve meses. “Me miró raro, sentí como que algo no andaba bien”, indicó. Luego, le preguntaron sobre su estado civil, si era casada y si tenía hijos, a lo que ella contestó que estaba soltera y no tenía dependientes.

El entrevistador le preguntó cuántos días iba a quedarse en EEUU y si ya había viajado a otros países. “Solo me puedo ausentar del trabajo 10 días... Le mencioné los países que he visitado”, añadió la influencer.

Posteriormente, le pidieron información de su lugar de residencia. La peruana mencionó que sola debido a su trabajo, pero esta afirmación no concordaba con lo que había colocado en el formulario que rellenó durante su inscripción para pedir la visa.

“Lo llené cuando vivía con mi mamá y mi hermano y eso decía. Ahí sentí que se me cayó la casa, pero no puedes mentir, así que siempre honesta”, explicó.

La mujer se dio cuenta de que, sin querer, mintió al asegurar que haría el viaje a Miami con su hermano a pesar de que esto no era cierto. “Yo había puesto que viajaba con mi hermano, que él me lo había regalado por mi graduación. Él tiene su cita hasta 2024 entonces no hice planes con él”, agregó.

En consecuencia, a Claudia le entregaron un documento en donde le hacían saber que no mostraba vínculos suficientes con su país de origen y que por eso el visado le había sido denegado.

De esta manera, compartió una recomendación dirigida a quienes en algún momento buscan tramitar el documento de ingreso a los Estados Unidos. “Guárdenlo o tómenle foto para que recuerden qué pusieron y lo lean minutos antes de entrar”, dijo, en referencia al formulario de solicitud.

A pesar de que le negaron el permiso, la joven señaló que no estaba decepcionada y que buscará obtener la visa nuevamente. “No es el fin del mundo, hay muchos países por conocer”, concluyó.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las visas para Estados Unidos pueden ser negadas por diversas razones, como la falta de vínculos con el país de origen, recursos financieros insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información incorrecta o inconsistente, objetivos de viaje poco claros, historial de negaciones anteriores, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y cambios en políticas de inmigración.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

